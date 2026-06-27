Lieblingssong
Dominik Thiem mit Gesangseinlage: Alexander Zverev im Publikum
Das traut sich nicht jeder, Dominik Thiem schon! Der ehemalige Tennisprofi schnappte sich das Mikro, sprang auf die Bühne und gab seine Gesangskünste zum Besten.
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Zusammen mit dem Sänger seiner Lieblingsband "Blue" stand Thiem beim Stanglwirt in Kitzbühel auf der Bühne und performte den Song "U Make Me Wanna" - einen seiner Lieblingssongs, wie Thiem später gestand.
Mit Alexander Zverev
Auch erklärte er, dass er den Song auswendig kann und wohl deshalb auf die Bühne musste. Für die Zuhörer war es eine willkommene Abwechslung. Im Publikum sieht man unter anderem den amtierenden French-Open-Champion Alexander Zverev, der Thiem nicht nur lauschte, sondern den Auftritt auch mit seiner Handykamera festhielt.
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