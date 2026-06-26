Sportmix
TV
E-Paper
Sport

"Last Dance"

Box-Beben um König Usyk

OR
von
Ein Boxer mit einem "World Champion" WBC-Shirt streckt die Arme im Boxring aus, jubelnde Zuschauer im Hintergrund.
© Getty Images
Der ukrainische Box-Weltmeister Oleksandr Usyk wird nach eigenen Angaben all seine Titel (WBC, WBA, IBF) im Schwergewicht abgeben.
OE24 auf Google bevorzugen

"Ich werde alle Gürtel niederlegen, damit die Jungs, die heute Schlange stehen, darum boxen können", teilte Usyk auf Instagram mit. Er betonte, dass dies nicht bedeute, dass er sich von dem Sport zurückziehe. "Denn ich habe noch einen last dance", sagte er. Der Verzicht sei durchdacht und eröffne ihm neue Möglichkeiten. Details nannte Usyk nicht.

Auch interessant

Kitzbühel so stark besetzt wie lange nicht

Clark gewinnt Golf-Krimi bei US Open

Tennis-Knall: Serena Williams ist zurück im Einzel

Der 39-Jährige ist seit 2013 Profiboxer und gewann 2016 seine erste Weltmeisterschaft - damals noch im Cruisergewicht. Später wechselte er in die Schwergewichtsklasse und wurde auch dort Champion, wobei er die Titel der konkurrierenden Boxverbände vereinte.

Im November 2025 legte er den Titel des Boxverbands WBO nieder. Der in seiner Profikarriere ungeschlagene Usyk gilt als aktuell bester Schwergewichtsboxer weltweit - und als politisch ambitioniert. Zuletzt war er bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus zu sehen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Jessica Alba als Leinwand-Ikone

Box-Beben um König Usyk

Google testet 150 autonome Autos

Polens Ex-Premier hat wieder "zugeschlagen"

Stark! Vienna Vikings zerlegen London mit 62:10

Clark gewinnt Golf-Krimi bei US Open

Kitzbühel so stark besetzt wie lange nicht

Bei Razzia: Copilot von Hubschrauber in Kopf geschossen

Tennis-Knall: Serena Williams ist zurück im Einzel

Petzner-Song wird Download-Hit