Robbie Williams schockt: "Ich verliere mein Augenlicht!"

Robbie Williams hat massiv abgenommen – nun klagt er über zunehmende Sehprobleme, die er mit der Abnehmspritze Mounjaro in Verbindung bringt.

Robbie Williams hat in den vergangenen zwei Jahren über 20 Kilo verloren. Der Sänger spricht offen darüber, dass ihm dabei die Abnehmspritze Mounjaro geholfen habe. Doch die starken Veränderungen auf der Waage gehen für ihn offenbar mit deutlichen Nebenwirkungen einher – bis hin zum Verlust seiner Sehkraft.

In einem Interview mit "The Sun" schildert der 51-Jährige, dass seine Sicht zunehmend verschwommen sei. Besonders bei Live-Konzerten und zuletzt bei einem Football-Spiel habe er bemerkt, wie stark sein Sehvermögen nachgelassen habe: "Die Spieler waren nur noch Flecken auf dem grünen Feld vor mir." Zunächst habe er die Probleme für normale Alterssichtigkeit gehalten und suchte einen Optiker auf. Doch inzwischen ist er überzeugt: "Ich glaube nicht, dass es am Alter liegt, ich glaube, es liegt an den Spritzen."

Trotz der Beschwerden möchte Williams Mounjaro nicht absetzen: "Ich würde es wahrscheinlich so lange nehmen, bis ich auf einem Auge gar nichts mehr sehen kann."

Zusammenhang mit Spritze?

In der Fachzeitschrift Jama Ophthalmology wird über einen möglichen Zusammenhang zwischen Abnehmspritzen und Sehverlust berichtet – konkret zu Ozempic und Wegovy, die den Wirkstoff Semaglutid enthalten. Diese Mittel erhöhen demnach das Risiko der Augenerkrankung NAION. Für Mounjaro, das den Wirkstoff Tirzepatid nutzt, gibt es bisher weniger Daten, jedoch erste Berichte über ähnliche Probleme.

Der Sehverlust ist nicht die einzige Nebenwirkung, mit der Williams kämpft. Bereits im Frühjahr erzählte er, an Skorbut zu leiden – einer Vitaminmangelerkrankung, die früher vor allem Seeleute traf. Er führt dies auf seine extrem geringe Nahrungsaufnahme zurück: zeitweise nur eine halbe Mahlzeit pro Tag. "Mein Idealgewicht ist so, dass Leute sich um mich sorgen", schrieb er auf Instagram.

Nun wächst auch die Sorge seiner Fans um sein Augenlicht.