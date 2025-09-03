"Helene Fischer Show": Wird sie jetzt durch diese Schlagerstars ersetzt?

Die Schlagerqueen hat erst kürzlich ihr zweites Kind zur Welt gebracht und wird daher eine Pause einlegen. Jetzt sollen bereits andere Stars im Gespräch sein.

Weihnachten ohne Helene Fischer? Für viele Fernsehzuschauer in Österreich und Deutschland ist das kaum vorstellbar. Doch heuer wird es Realität: Die erfolgreiche Entertainerin (41) hat vor wenigen Tagen via Instagram bekanntgegeben, dass sie nach der Geburt ihrer zweiten Tochter gemeinsam mit Partner Thomas Seitel (40) bewusst eine Auszeit nimmt. Bedeutet konkret: Am 25. Dezember 2025 fällt die traditionelle „Helene Fischer Show“ ins Wasser.

Tradition unterbrochen

Seit mehr als einem Jahrzehnt zählt die festliche Musikgala zum fixen Bestandteil des Weihnachtsabends. Millionen Zuschauer schalten ein, wenn Fischer große Stars präsentiert und selbst spektakuläre Showmomente liefert. Namen wie Florian Silbereisen, Ayliva, Hape Kerkeling oder Reinhard Mey sorgten in den vergangenen Jahren für emotionale Höhepunkte. Dass die Fans nun auf diese liebgewonnene Tradition verzichten müssen, sorgt für Enttäuschung.

ZDF unterstützt die Entscheidung

Für das ZDF ist der Ausfall ein schwerer Schlag, immerhin gehört die Sendung zu den erfolgreichsten Formaten im Jahresprogramm. Offiziell heißt es dennoch: „Wir freuen uns mit Helene Fischer und ihrer Familie und gratulieren zum Nachwuchs.“ Gleichzeitig kündigt der Sender an, bereits an einem Ersatzprogramm für den ersten Weihnachtsabend zu arbeiten. Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Wer könnte einspringen?

Im Raum stehen bereits einige Namen: Giovanni Zarrella, der 2025 erstmals „Die schönsten Weihnachts-Hits“ moderieren wird, gilt als mögliche Alternative. Auch Schlagerkollegin Beatrice Egli oder Publikumsliebling Florian Silbereisen werden als Kandidaten gehandelt. Ob das ZDF aber auf bewährte Größen setzt oder dem Publikum mit neuen Gesichtern überrascht, bleibt offen.

Nicht das erste Mal ohne Helene

Ganz ungewohnt ist ein Weihnachtsfest ohne die große Show nicht: Zwischen 2020 und 2022 musste das Format pandemiebedingt pausieren. Diesmal jedoch verzichtet Helene Fischer aus rein privaten Gründen – und stellt Familie vor Karriere