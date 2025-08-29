Alles zu oe24VIP
Helene Fischer als 3D-Avatar
Fischer überrascht Fans: Neue 3D-Videoserie mit Helene als Avatar

29.08.25, 15:16
Helene Fischer wagt ein ungewöhnliches Projekt: Als 3D-Avatar bringt sie ihre liebsten Kinderlieder in einer farbenfrohen Videoserie zum Leben. 

Jetzt ist es offiziell: Helene Fischer erfüllt sich mit ihrer neuen Videoserie einen Herzenswunsch. Die Sängerin verwandelt sich in einen 3D-Avatar, um ihre Lieblings-Kinderlieder auf ganz besondere Weise zum Leben zu erwecken.

Entstanden ist eine bunte, verspielte Fantasiewelt, die Kinderherzen höherschlagen lassen soll, die Kreativität anregt und Eltern die Möglichkeit gibt, gemeinsam mit ihren Kindern in musikalische Geschichten einzutauchen.

Viel Liebe zum Detail

Mehr als ein Jahr lang hat das Team um Fischer an der virtuellen Welt gearbeitet, die mit viel Liebe zum Detail gestaltet wurde. „Das Schönste ist doch, Kinder da abzuholen, wo sie sich zu Hause fühlen: in einer Welt voller Farben, Animation und Musik“, sagt Fischer über ihr Projekt. „Da war schnell klar: Das sollte es auch in klein geben – am besten in einer Welt, in der sich alle wohlfühlen und in der sich alle lieb haben.“

Mit „Die schönsten Kinderlieder“ schlägt Helene Fischer damit ein neues Kapitel in ihrer Karriere auf – jenseits der großen Schlagerbühnen, aber mit ebenso viel Hingabe und Leidenschaft für die Musik.

