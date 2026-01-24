Victoria Swarovski mit neuem Look geheim in Kitzbühel unterwegs

Abseits des Party-Trubels spazierte die Kristall-Erbin (fast) unerkannt durch Kitzbühel. Ein Detail fiel dabei besonders auf.

Keine VIP-Tribüne, kein Red Carpet und keine der großen Kitz-Partys können Victoria Swarovski und Mark Mateschitz aus ihrem Liebes-Nest in Kitzbühel locken. Einzig bei der exklusiven Red-Bull-Party auf Schloss Lebenberg lieferten sich abseits der Fotografen eine Liebes- und Turtel-Show.

Mark Mateschitz und Victoria Swarovski © Imago

"Die beiden sind sooo verliebt. Sie haben die ganze Zeit geschmust", plaudert die Quelle aus. Trotz des späten Auftritts konnten sie nicht umhin, den anwesenden Gästen von ihren Abenteuern bei der Rallye Dakar zu berichten – ein Umstand, der die ohnehin sportlich gestimmte Runde noch zusätzlich elektrisierte.

© Getty

Inkognito in Kitz shoppen

Weitere öffentliche Auftritte stehen nicht am Programm des Milliarden-Paares. Shopping-Trips in die Stadt ausgenommen. Vici spazierte - ohne Mark - durch Kitz und begeisterte dabei so manchen Fans, der sie erkannte, was gar nicht so offensichtlich war, denn Swarovski hat einen neuen Look.

© Getty Images

Statt ihrer blonden Mähne hat Vici jetzt zwar immer noch lange, aber braune Haare. Diese will sie aber noch nicht zeigen, wie oe24 erfuhr. Angeblich ist der neue Look für einen Werbe-Deal, der erst präsentiert werden soll. Bis dahin will sich Swarovski nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Auch Fan-Selfies soll sie aus diesem Grund abgelehnt haben.

Somit bleibt es spannend, wann sich Victoria Swarovski im neuen Look zeigt - und vor allem, wie sie jetzt genau aussieht.