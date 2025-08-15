Kratky-Aus: Übernimmt jetzt eine Frau den Ö3-Wecker?

Wer als Nachfolger im Gespräch ist.

Knalleffekt bei Ö3: Moderator Robert Kratky hört bei seinem jahrelangen Stammsender auf und beendet mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit dem ORF. Der Schritt kommt aus gesundheitlichen Gründen.

Kratky war ab 2004 Hauptmoderator der Morgensendung, als Zweitmoderator diente in den letzten Jahren Philipp Hansa, der Kratky meist eine Woche im Monat vertrat. Der gebürtige Grazer könnte nun zum Hauptmoderator der Sendung aufsteigen.

Gerüchten zufolge sind aber auch zwei Frauen im Rennen um den begehrten Job: Gabi Hiller, die schon jetzt beim Ö3-Wecker arbeitet und Tina Ritschl, die zusammen mit Philipp Bergsmann die Community-Show "Frag das ganze Land" moderiert.