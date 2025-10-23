Alles zu oe24VIP
Mick Schumacher
© Getty

Schumi-Sohn

Tür zu: Nächster Rückschlag für Mick Schumacher (26)

23.10.25, 07:27
Der Abschied des 26-Jährigen scheint bereits besiegelt zu sein.  

Die Karriere von Mick Schumacher, Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher, kommt weiterhin nicht wirklich in Schwung. Nach seinem Aus in der Königsklasse ging der Deutsche in der Langstrecken-Weltmeisterschaft an den Start.

Sein Team Alpine hat nun aber einen neuenFahrer vorgestellt. Der Portugiese António Félix da Costa wird im nächsten Jahr für den französischen Rennstall an den Start gehen. Der Vertrag Schumachers läuft hingegen im Sommer aus, da Costa wurde deshalb wohl als sein Nachfolger verpflichtet.

Mick Schumacher

Schumacher fuhr zuletzt für Alpine in der Langstrecken-WM

© Getty

Wechsel in die IndyCar Series?

Da auch ein Comeback in der Formel 1 scheiterte, steht Mick Schumacher nun vor einem Wechsel in die IndyCar Series. In den USA hatte der 26-Jährige zuletzt schon Testfahrten bestritten und sich anschließend begeistert gezeigt. „Es ist eine großartige Meisterschaft. Ich bin sehr glücklich und froh, hier zu sein. Diese Option ist eine gute Wahl.“ Eine finale Entscheidung wurde jedoch noch nicht getroffen.

