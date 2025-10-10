Alles zu oe24VIP
Mick Schumacher
Motorsport

Neue Chance für Mick Schumacher (26)

10.10.25, 16:10
Der 26-Jährige will sich in Indianapolis für ein Cockpit in der IndyCar-Serie bewerben. Bereits am Montag steigt er ins Cockpit.

Mick Schumacher (26) plant einen Neuanfang in seiner Motorsport-Karriere: Er möchte sich in Indianapolis beim Team Rahal Letterman Lanigan um einen Platz in der IndyCar-Serie bewerben. Dabei muss er ein extrem gefährliches Umfeld meistern — auf Ovalkursen bei Geschwindigkeiten von über 380 km/h, teils ohne Servolenkung, sind schon kleine Fehler lebensgefährlich.

Sein Vater Michael Schumacher hatte in seiner aktiven Zeit Rennen wie die Indy 500 kritisiert: Er fand die Nähe zur Mauer bei solchen Geschwindigkeiten zu riskant und sah kaum einen Nutzen darin, sein Können dort zu beweisen. Auch sein Bruder Ralf und andere Stimmen aus dem Motorsport warnen vor den Gefahren, besonders wegen der hohen Unfallgefahr bei Ovalrennen mit Berührungen und freien Rädern.

Mick Schumacher
Mick selbst sieht in der IndyCar-Serie eine aussichtsreiche Alternative. Nach seiner Zeit in der Formel 1 (für Haas 2021/22), einem Einsatz als Ersatz- und Testfahrer bei Mercedes und seiner aktuellen Tätigkeit in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) für Alpine, möchte er wieder in einsitzige Rennserien zurückkehren. Seine Hoffnung auf eine Rückkehr in die Formel 1 über einen Platz im neuen Cadillac-Team ging nicht auf, was ihn zusätzlich motiviert — er bezeichnete die IndyCar-Option als „großartig“.

