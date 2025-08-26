Alles zu oe24VIP
Mick Schumacher
© Getty

Formel 1

Jetzt ist es fix: Entscheidung um Mick Schumacher gefallen

26.08.25, 13:35
Das neue Formel-1-Team Cadillac gab das Fahrer-Duo offiziell bekannt. 

Mick Schumacher muss weiter auf sein Comeback in der Formel 1 warten. Wie am Dienstag offiziell bestätigt wurde, setzt das neue Team Cadillac auf das Fahrer-Duo Sergio Perez und Valtteri Bottas. Der Sohn von Renn-Legende Michael Schumacher geht damit leer aus.

Mark Reuss, der Präsident von Cadillacs Mutterkonzern General Motors, sagte, die Entscheidung basiere auf den Erfahrungen der Fahrer mit Siegen und Podiumsplätzen in der Formel 1. Er bezeichnete die Wahl von Bottas und Perez als „eine wirklich gute Siegerkombination“.

Laut Dan Towriss, Geschäftsführer von GMs Partner TWG Global, habe man zunächst in Erwägung gezogen, einen jungen aufstrebenden Fahrer zu verpflichten, entschied sich nun aber für routinierte Fahrer. „Ihre Erfahrung, Führungsstärke und technische Kompetenz sind genau das, was wir brauchen“, sagte Towriss. „Wir fühlen uns geehrt durch ihr Vertrauen in uns und dieses Projekt.“   

 

Cadillac gibt 2026 erstmals an den Start.

