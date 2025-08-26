Alles zu oe24VIP
Grillitsch Alaba
© GEPA

"Heute oder morgen"

Rangnick kündigt Wechsel von ÖFB-Star an

26.08.25, 13:12
Teilen

"Heute oder morgen" werde noch etwas passieren. 

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat für die WM-Qualifikationsspiele am 6. September in Linz gegen Zypern und am 9. September in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina unter anderem Nikolaus Wurmbrand und Alessandro Schöpf, zwei Spieler aus der heimischen Bundesliga, nominiert. Ebenfalls im 26-Mann-Aufgebot stehen David Alaba, Raul Florucz, Florian Grillitsch und Andreas Weimann. Verzichten muss Rangnick auf die verletzten Maximilian Wöber und Gernot Trauner.

Wurmbrand, der einzige potenzielle Debütant im aktuellen Kader, zeigte in dieser Saison bei Rapid auf. Zuletzt erzielte der 19-jährige Offensivakteur beide Tore beim 2:1-Auswärtssieg der Hütteldorfer gegen den WAC. Für den Wolfsberger Profi Schöpf ist es die erste ÖFB-Einberufung unter Rangnick, sein 32. und bisher letztes Länderspiel absolvierte der 31-jährige Tiroler beim Heim-2:2 im März 2022 gegen Schottland.

Rangnick
© GEPA

Grillitsch vor Wechsel

Alaba reist nach überstandener Knieverletzung erstmals seit vergangenem März zur ÖFB-Auswahl, Weimann ist zum ersten Mal in diesem Jahr dabei. Florucz, der die Juni-Partien verletzungsbedingt versäumte, etablierte sich in den vergangenen Wochen bei St. Gilloise. Grillitsch hingegen hat auf Vereinsebene Probleme, wurde aber von Rangnick trotzdem berücksichtigt. Der Teamchef rechnet aber damit, dass der Mittelfeldspieler den Verein wechselt.

"Bei Grillitsch wird heute oder morgen noch was passieren", so Rangnick. Es mache keinen Sinn, bei Hoffenheim zu bleiben ohne die Chance auf Einsatzminuten. Der 30-Jährige wurde zuletzt vor allem mit Klubs aus Portugal und Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.

