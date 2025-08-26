Das ist Rangnicks Truppe für WM-Quali-Doppel

Im Courtyard by Marriott Wien Messe versammelte sich am Dienstag wieder die geballte heimische Fußball-Power. Grund: ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick nominiert nach der Sommerpause seinen Kader für das anstehend WM-Quali-Doppel gegen Zypern und Bosnien.

Der Traum von der ersten WM seit 1998 lebt! Nach dem Traumstart in die Quali mit dem 2:1 gegen Rumänien und dem 4:0-Galaauftritt gegen San Marino wartet nun die erste echte Nagelprobe auf die rot-weiß-rote Auswahl. Am 6. September kommt es in der ausverkauften Linzer Raiffeisen-Arena zum Heimspiel gegen Zypern. Drei Tage später folgt in Zenica das Schlüsselduell gegen Tabellenführer Bosnien (Anpfiff jeweils 20.45 Uhr).

Rangnick nominierte – Alaba und Arnautovic dabei?

Um den Erfolgslauf fortzusetzen, gab Teamchef Ralf Rangnick am Dienstag seinen Kader bekannt. Besonders spannend: Die Frage nach den Routiniers Marko Arnautovic und David Alaba. Denn während Österreichs Rekordteamspieler bei Roter Stern Belgrad bislang nur auf magere 29 Einsatz-Minuten in zwei Spielen kam, wartet unse Kapitän bei Real Madrid noch komplett auf seinen ersten Pflichtspiel-Einsatz in dieser Saison. Trotz dieser schwierigen Situation setzte Rangnick jedoch auf auf eine Mischung aus Erfahrung und Spielern in Topform, darunter auch die beiden ÖFB-Superstars.

Hier der komplette Kader:

Wurmbrand feiert Team-Debüt

Einziger Debütant in diesem Lehrgang ist Rapid-Talent Niklas Wurmbrand. „Niklas hatten wir schon länger auf dem Radar. Er hat in den letzten Wochen unglaublich gespielt, und wir haben nicht viele Spieler mit diesem Profil“, betonte Teamchef Rangnick. Zuletzt erzielte der 19-jährige Offensivakteur beide Tore beim 2:1-Auswärtssieg der Hütteldorfer gegen den WAC. Für den Wolfsberger Profi Schöpf ist es die erste ÖFB-Einberufung unter Rangnick, sein 32. und bisher letztes Länderspiel absolvierte der 31-jährige Tiroler beim Heim-2:2 im März 2022 gegen Schottland.

Fakt ist: Österreich hält nach zwei Spielen in der Gruppe H bei sechs Punkten. Auf Spitzenreiter Bosnien fehlen drei Zähler. Das Duell gegen die Balkan-Kicker steigt am 9. September in Zenica. Drei Tage zuvor kommt es in Linz in der ausverkauften Raiffeisen-Arena zum Duell gegen Zypern, die auf dem vierten Rang liegen.