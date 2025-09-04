Mick Schumacher lehnt dieses Formel-1-Angebot komplett ab

Mick Schumacher (26) verzichtet auf seine Formel-1-Rückkehr als dritter Fahrer bei Cadillac. Der Sohn von Rennlegende Michael Schumacher stellt klar: Nur als Stammpilot will er in die Königsklasse zurück – alles andere kommt nicht in Frage.

Wie "Auto, Motor und Sport" berichtet, hätte Schumacher beim neuen Cadillac-Team einsteigen können, wo bereits Valtteri Bottas und Sergio Perez als Stammfahrer im nächsten Jahr feststehen. Stattdessen übernimmt nun der US-Amerikaner Colton Herta (25) die Position des dritten Fahrers und beendet dafür sogar seine Indycar-Karriere.

Auch seine Zukunft bei Alpine steht auf der Kippe: Den aktuellen WEC-Vertrag will Schumacher nicht verlängern, sein Nachfolger António Félix da Costa ist bereits verpflichtet. Zwar hofft er weiterhin auf ein Formel-1-Cockpit bei Alpine neben Pierre Gasly, doch Teamchef Flavio Briatore zeigt keinerlei Interesse. McLaren könnte laut der britischen Seite "The Race" 2027 eine Option bieten – da steigt das Team mit einem nach LMDh-Konzept aufgebauten Hypercar in die Sportwagen-WM ein. Dann allerdings müsste Mick ein Jahr ohne Rennpraxis überbrücken.