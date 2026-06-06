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Fischer (35) vor den Augen seiner Familie von Hai getötet

© Getty Images
Ein Mann ist am Samstag vor der Küste des australischen Bundesstaates Westaustralien nach einem Hai-Angriff gestorben.
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Der 35-Jährige sei in der Früh beim Speerfischen mit seiner Familie nahe der Insel Michaelmas Island südlich von Perth attackiert worden, teilte die Polizei mit. Er sei an Land gebracht und von Rettungskräften behandelt worden, seinen Verletzungen jedoch erlegen.

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Behördenangaben zufolge wurde in der Nähe der Insel ein 4,50 Meter langer Hai gesichtet. Welcher Art das Tier angehört, war ungeklärt.

Es ist der dritte tödliche Hai-Angriff in Australien innerhalb von drei Wochen. Am 24. Mai war ein 39-Jähriger am Great Barrier Reef getötet worden, zehn Tage zuvor ein 38-Jähriger vor einer Insel nahe Perth. Tierschutzgruppen zufolge gibt es in Australien jährlich etwa 20 Hai-Angriffe, von denen die meisten jedoch nicht tödlich enden.

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