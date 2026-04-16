Neuer Stromtarif der EVN: 50.000 Kunden umgestiegen

Seit 1. April bietet die EVN einen günstigeren Stromtarif an. Nun gibt es die erste Zwischenbilanz: Rund 50.000 Kunden sind auf den neuen Tarif umgestiegen. Aktuell tourt außerdem der EVN-Infobus durchs Land.

Eine Entlastung im Haushaltsbudget sollen die neuen, günstigeren Strompreise der EVN bringen. „Nach rund zwei Wochen haben bereits rund 50.000 Kundinnen und Kunden unser neues Angebot angenommen“, berichtet Herwig Hauenschild, Geschäftsführer der EVN. Dadurch sollen Verbraucher etwa 15,5 Prozent weniger Stromkosten zu tragen haben. „Wer in den Sommermonaten möglichst viel Verbrauch ins Sonnenfenster verlagert, kann seine Stromkosten sogar noch weiter reduzieren“, meint Hauenschild.

Im „Sonnenfenster" Geld sparen

Im Tarif sind zwei Zeitzonen mit unterschiedlichen Preisen festgelegt: Zur Hauptzeit kostet der Strom 10,5 Cent pro kWh. Wer Geld sparen möchte, nutzt von April bis September das „Sonnenfenster“ zwischen 10.00 und 16.00 Uhr. Dann sind es nur 6,5 Cent pro kWh. Bereits Anfang des Jahres hatte die Landesregierung eine Senkung der Strompreise gefordert. Grund dafür war, dass sich der Verbund mit dem Bund auf einen neuen Tarif für private Stromkunden von unter zehn Cent pro Kilowattstunde (kWh) geeinigt hatte. „Die Zeiten sind von Krieg und Teuerung beherrscht, davon kann sich auch Österreich nicht abkoppeln. Aber es ist unsere Verantwortung, die richtigen Maßnahmen zu setzen“, so Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Er erwarte sich dadurch eine „deutliche Entlastung“ für Niederösterreicher.

Gilt auch für BestandskundenDer neue Tarif gilt für Bestandskunden, inklusive jener mit Bindung, und auch Neukunden. Der Wechsel funktioniert online über das EVN-Kundenportal. Alternativ kann man sich Unterstützung bei den Servicecentern in den Bezirken oder über die Hotline holen. Aktuell ist auch der EVN-Infobus unterwegs, um Kunden direkt vor Ort zu beraten.