Trafik-Verkäufer niedergestochen: Polizei sucht diese Männer

Wien. Die Wiener Polizei fahndet nach wir vor nach drei Tatverdächtigen, die einen schweren Raub in einer Trafik im 15. Bezirk begangen haben sollen, wie die Polizei in einer Aussendung informiert. Zur Tatzeit (16.02.2021 um etwa 17:55 Uhr, soll einer der Tatverdächtigen in das Geschäft gegangen sein, den 52-jährigen Verkäufer mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben. Nachdem der 52-Jährige dieser Aufforderung nicht nachgekommen war, soll der unbekannte Täter mehrmals auf das Opfer eingestochen haben. Aufgrund der Gegenwehr des Verkäufers flüchtete der Angreifer ohne geraubte Gegenstände aus der Trafik. Gegen diesen Tatverdächtigen wird mittlerweile wegen des Verdachts des versuchten Mordes ermittelt. Er hat eine auffällige Tätowierung am Handrücken.

Zwei weitere Tatverdächtigen sollen sich währenddessen vor dem Geschäft aufgehalten haben. Die drei Personen flüchteten in Richtung Märzstraße. Das Opfer wurde von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und mit mehreren Stich- und Schnittverletzungen in ein Spital gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr.

Es konnten Lichtbilder der mutmaßlichen Täter ausgewertet werden. Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Veröffentlichung der Bilder. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, unter der Telefonnummer 01-31310-25100 erbeten.

