Austro-Stars erobern Frankreich – so heiß ist ihr Sommer

Die VIPs zeigen, wie stylisch der Sommer sein kann. Vor allem Model Ivana Essl setzt die neuesten Trends gekonnt in Szene.

Sommer, Sonne, Südfrankreich: Während hierzulande die Temperaturen wieder nach unten gehen, genießen einige österreichische Promi-Damen das französische Lebensgefühl – und lassen ihre Fans via Instagram daran teilhaben. Ob in Saint-Tropez, Aix-en-Provence oder Nizza: Die Stars posieren vor traumhafter Kulisse, präsentieren ihre stylischen Outfits und zeigen, wie schön Urlaub sein kann.

Modische Statements

Opernstar Anna Netrebko zeigt sich in Aix-en-Provence in strahlendem Rot. Im luftigen Ensemble mit floralen Mustern posiert sie zwischen Bäumen und Kunstobjekten und beweist einmal mehr, dass sie nicht nur auf der Bühne eine grosse Erscheinung ist. Rote Sonnenbrille und Statement-Tasche runden ihren Look perfekt ab.





Model Ivana Essl verbringt ihre Sommertage in Saint-Tropez. Sie setzt auf ein elegantes schwarz-weißes Ensemble mit auffälligem Muster. Mit freiem Rücken, hochgeschlitztem Rock und cooler Sonnenbrille flaniert sie über Holzstege, während das Meer im Hintergrund glitzert. Ihre Korbtasche sorgt für die Extraportion Riviera-Charme.





Verlegerin Ekaterina Mucha gönnt sich in Nizza eine Auszeit am Wasser – und zeigt sich dort im Bikini. Auf einer Jacht vor der malerischen Küste posiert sie entspannt, die blonde Mähne vom Wind zerzaust, das Meer tiefblau ringsum. Ihre Bilder strahlen pure Lebensfreude und Sommer-Vibes aus.

Inspirierende Eindrücke

Ob Saint-Tropez, Aix oder Nizza: Die drei Damen beweisen, wie glamourös ein Sommerurlaub in Frankreich sein kann – und liefern auf Instagram jede Menge Inspiration für Sonne, Stil und französisches Lebensgefühl.