Geheime Hochzeit für Schauspielerin Elke Winkens

Der "Sturm der Liebe"-Star hat im Mai Lebensgefährte Bert Ortner geheiratet. Das verrieten Freunde des Paares jetzt gegenüber oe24.

Es ist eine schöne Nachricht aus der Welt der Stars: Schauspielerin Elke Winkens (55) ist seit beinahe zwei Monaten verheiratet. Wie oe24 von einem Insider erfahren hat, gab die beliebte Künstlerin am 3. Mai ihrem langjährigen Lebensgefährten, dem Wiener Anwalt Bert Ortner, das Jawort.

Bereits vor einigen Jahren hatte Winkens durchblicken lassen, dass sie Heiratspläne hege. Im oe24-Interview im Jahr 2018 erklärte sie offen: „Ich werde ihn nächstes Jahr heiraten.“ Damals war sie bereits glücklich mit Bert Ortner liiert. Nun ist dieser bedeutende Schritt tatsächlich Wirklichkeit geworden – wenn auch mit einigen Jahren Verspätung.

Private Trauung

Die Trauung fand nach Informationen aus dem Umfeld der Schauspielerin im kleinen Kreis statt, fernab von Blitzlichtgewitter und Prominententrubel. Ganz so, wie es dem Naturell von Elke Winkens entspricht, die ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält.





Kleiner Rahmen

Das Publikum kennt die gebürtige Münchnerin vor allem aus Serien wie „Sturm der Liebe“ oder „Kommissar Rex“. Privat jedoch bevorzugt Winkens ein zurückgezogenes Leben – und allem Anschein nach auch eine leise Romantik. Eine offizielle Bestätigung ihrer Hochzeit steht bislang noch aus.

Elke Winkens gilt als bemerkenswerte Frau, die in ihrem Leben bereits schwere Zeiten zu bewältigen hatte. So sprach sie in früheren Interviews offen darüber, zweimal Opfer sexueller Gewalt geworden zu sein. Heute jedoch scheint sie ihre Vergangenheit hinter sich gelassen zu haben. Ihr großes Glück hat sie, wie es heißt, vor allem in sich selbst gefunden – und nun an der Seite ihres Mannes Bert Ortner.