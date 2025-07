Charlize Theron: "Hatte One-Night-Stand mit einem 26-Jährigen"

Hollywood-Star Charlize Theron (49) hat kein Problem damit, Tacheles zu reden – auch wenn es um ihr Liebesleben geht. In einem Podcastgewährte die Oscar-Preisträgerin intime Einblicke in ihre privaten Eskapaden: Sie hatte kürzlich eine heiße Nacht mit einem 26-jährigen Lover

"Ich hatte in meinem ganzen Leben wahrscheinlich drei One-Night-Stands", verrät die gebürtige Südafrikanerin ganz offen. Doch der jüngste Flirt hat offenbar einen bleibenden Eindruck hinterlassen: „Ich habe gerade erst mit einem 26-Jährigen geschlafen, und es war echt geil“, gesteht Theron. Und weiter: „Das habe ich noch nie gemacht, aber ich habe gedacht: ‚Oh, das ist wunderbar. Okay.‘“ Ein ehrliches Geständnis, das nicht nur für Schlagzeilen sorgt, sondern auch Therons lockeren Umgang mit ihrer Sexualität unterstreicht.

© Getty Images - FilmMagic, Inc

Rückblickend zeigt sich die Schauspielerin sogar ein wenig reumütig. Solche Erfahrungen hätte sie sich früher gewünscht. „Ich denke mir dann: Das hätte ich mal in meinen 20ern machen sollen“, so Theron im Podcast. Dass sie heute so offen damit umgeht, dürfte vielen Fans imponieren – schließlich gilt sie als eine der authentischsten Frauen Hollywoods.

Klare Worte zur Promi-Datingwelt

Doch nicht nur über erotische Abenteuer plaudert Charlize Theron. Auch die Welt der Dating-Apps lässt sie nicht unkommentiert. Besonders mit der unter Prominenten beliebten App Raya hat sie offenbar abgeschlossen: „Es ist eine verdammte Clownshow. Tut mir leid, Leute“, lautet ihr hartes Urteil. Die Schauspielerin beklagt mangelnden Stil und unattraktive Profile: „Ich will keine Fotos von dir mit anderen Frauen“, sagt sie. „Und ich will keine Selfies, in denen du mit der Hand in deiner Jeans im Schlafzimmer stehst.“

© Getty Images

Stattdessen erwartet sie echte Klasse – auch digital. „Es ist nicht schwer“, erklärt sie. „Sei einfach du selbst, aber mit ein bisschen Niveau.“ Charlize Theron zeigt einmal mehr: Sie ist nicht nur Hollywood-Ikone, sondern auch eine Frau mit Haltung, Humor – und einem klaren Blick für echte Anziehung.