Star-Aufgebot am Wörthersee

Der Wörthersee verwandelte sich diese Woche wieder zur großen Bühne für Schlager, Pop und Rock. Zahlreiche TV- und Kultur-Stars sind erschienen. Die große Show selbst begann am Freitag und Samstag in der Klagenfurter Ostbucht.

Viele Künstler reisen schon am Mittwoch an, um die sommerliche Atmosphäre des Wörthersees ein wenig zu genießen, bevor es erst richtig ins Rampenlicht ging. Stars & VIPs der STARnacht feierten schließlich bei einem Ortswechsel auf einer schwimmenden Partymeile in der Klagenfurter Ostbucht ein rauschendes Fest.

Wörthersee-Party

Musikalisch verspricht die diesjährige Starnacht ein hochkarätiges Line-up: „Völlig losgelöst“ wird Peter Schilling seinen Kult-Hit „Major Tom“ zum Besten geben. Der deutsche Musiker prägt seit den 1980er-Jahren die Musikszene als Sänger, Komponist und Produzent. Ebenfalls mit von der Partie ist Jeanette Biedermann, die seit einem Vierteljahrhundert auf der Bühne steht. Bevor sie im Herbst auf Deutschland-Tour geht, bringt sie ihren aktuellen Hit „How It’s Got To Be“ an den Wörthersee.

Zwei Schiffe der Wörthersee-Flotte legten gestern Abend an der Schiffsanlegestelle in Klagenfurt an und verwandelten sich in eine Event-Location. Die STARnacht-Seitenblicke Party stand auf dem Programm.

Leberkäse als Delikatesse

Mit einer fetzigen Show überraschte Christian Stani mit seiner Alle Achtung-Band die geladenen Gäste – dabei durfte da der Superhit „Marie“ nicht fehlen. Der Leberkäse spielte die kulinarische Hauptrolle bei der Party: „Leberkas-Pepi“ kümmerte sich um die Versorgung der Gäste.

©ipImedia/Tanzer

Bei der „STARnacht Seitenblicke-Party“ waren bekannte Gäste dabei: ORF-Direktor Harald Kräuter, ORF Unterhaltungschef Martin Gastinger, Philipp Kucher, Klubobmann des SPÖ-Parlamentsklubs, Europa-Parlamentarier Keith Azzopardi, die Moderatoren Eva Pölzl & Norbert Oberhauser, ORF Kärnten-Programmchef Martin Weberhofer, Skilegende Fritz Strobl, Eiskönig Charly Temmel und noch viele mehr.