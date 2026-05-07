"Hatte solche Angst": Kylie Minogue spricht offen über ihren Krebsschock

Pop-Ikone Kylie Minogue gewährt bald völlig neue Einblicke in ihr bewegtes Leben. In einer neuen Netflix-Dokumentation spricht die Sängerin so offen wie nie zuvor über ihre größten Erfolge, aber auch über den schweren Kampf gegen den Krebs, der damals die ganze Welt erschütterte.

Netflix widmet dem australischen Weltstar eine eigene Serie, die ihre turbulente Karriere beleuchtet. Dabei zeigt sich die Sängerin, die auch in der österreichischen Musikszene seit Jahrzehnten Kultstatus genießt, von einer besonders verletzlichen Seite.

Dienstag, 20. Mai: Veröffentlichung der dreiteiligen Dokuserie „Kylie“ auf Netflix.

Die Nachricht von ihrer Brustkrebserkrankung im Jahr 2005 löste weltweit eine Welle der Bestürzung aus. Besonders in ihrer Heimat stieg die Nachfrage nach Vorsorgeuntersuchungen daraufhin so drastisch an, dass Mediziner heute noch vom sogenannten „Kylie-Effekt“ sprechen. In der neuen Produktion blickt die heute 57-Jährige nun sehr emotional auf diese Zeit zurück.

Emotionale Worte im Trailer

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In einem ersten Trailer, den der Streamingdienst am Mittwoch veröffentlichte, sieht man die Musikerin sichtlich bewegt. „Ich hatte solche Angst vor dem, was auf mich zukam“, sagt Minogue in einem kurzen Ausschnitt, während sie um Worte ringt und mit den Tränen kämpft. Die Dokumentation verspricht einen „ungefilterten“ Blick auf die Jahrzehnte ihrer beeindruckenden Laufbahn.

Stars geben seltene Einblicke

Neben bisher unveröffentlichten Videoaufnahmen kommen in der Serie auch wichtige Wegbegleiter zu Wort. Fans dürfen sich auf Interviews mit ihrer Schwester Danii Minogue sowie dem Musiker Nick Cave freuen. Letzterer ist dem Publikum hierzulande besonders durch das legendäre Duett mit Kylie in Erinnerung geblieben.

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Von „Kylie“ bis „Tension“

Ihre Karriere startete bereits 1988 mit dem Debütalbum „Kylie“, das sie mit nur 20 Jahren zum Weltstar machte. Seitdem folgten unzählige Highlights und Chart-Erfolge. Erst kürzlich bewies die Sängerin ihre enorme Relevanz erneut: Ihr aktuelles Studioalbum „Tension II“ landete auf Platz eins der britischen Charts und unterstreicht ihre Position als eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der Gegenwart.