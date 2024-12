Trainer-Hammer! Klopp hat 2. Star-Coach für Leipzig im Visier

Seine Zeit als Leipzig-Trainer könnte für Marco Rose schon bald abgelaufen sein. Neben Ex-Salzburg-Erfolgscoach Roger Schmidt soll es nun eine weitere Star-Option als Nachfolger geben.

Leipzig-Coach Marco Rose muss um seinen Job zittern! Zwar konnte der 48-Jährige sich am Mittwoch mit dem 3:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen Frankfurt ein Stück weit aus der Misere befreien, die sechs sieglosen Partien in Serie davor sind deshalb noch lange nicht vergessen.

In der Bundesliga warten ÖFB-Star Christoph Baumgartner und Co. seit dem 26. Oktober (3:1 gegen Freiburg) auf einen Triumph, während man in der Champions League eines von drei Teams mit null Punkten auf dem Konto ist. Wird es also Zeit, dass frischer Wind an der Leipzig-Seitenlinie weht? Head of Global Soccer Jürgen Klopp scheint schon die ein oder andere Hammer-Nachfolge in Planung zu haben, die den Bullen-Klub wieder auf Kurs bringen soll.

Nächster Star-Kandidat nach Schmidt

In den letzten Tagen gab es zahlreiche Gerüchte darüber, dass man sich Ex-Salzburg-Erfolgscoach Roger Schmidt als Nachfolger in Leipzig wünsche. Doch es bleibt nicht nur bei einer Star-Option: Auch der erst kürzlich entlassene Manchester-United-Trainer Erik ten Hag soll ein heißer Kandidat auf den Rose-Posten sein. Der 54-jährige Niederländer hatte zuletzt mit den "Reds" eine schwere Zeit durchgemacht, wurde deshalb durch Ruben Amorim von Sporting Lissabon ersetzt und ist seither arbeitslos. Klopp (Liverpool) und ten Hag (ManUnited) standen sich in der Premier League zwar als Rivalen gegenüber, jetzt könnte es allerdings zu einer Zusammenarbeit kommen.

© Getty ×

Für Rose heißt es nun weiter positive Ergebnisse vorzuweisen, um sein Amt nicht zu verlieren. Das ist in Hinblick auf Leipzigs Dezember-Duelle allerdings leichter gesagt als getan. Denn neben Holstein Kiel (7. Dezember) und Frankfurt (15. Dezember) warten mit Aston Villa (10. Dezember) und Rekordmeister FC Bayern (20. Dezember) zwei harte Brocken auf die Bullen.