Nicht Real: Kehrt Xabi Alonso zu Herzensklub zurück?

Xabi Alonso wird Leverkusen im Sommer verlassen. Kehrt er nun zu seinem Ex-Klub zurück?

Obwohl die Trennung noch nicht offiziell bestätigt wurde, scheint das Aus von Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen bereits beschlossen zu sein. Während zuletzt vor allem über einen Wechsel zu Real Madrid spekuliert wurde, sorgt nun ein neues Gerücht aus Spanien für Aufregung.

Rückkehr zum Herzensklub?

Wie die AS berichtet, träumt Real Sociedad von einem wahren Trainer-Coup. Bei den Basken verlässt Imanol Alguacil nach sechs Jahren den Verein, womit man im Sommer einen neuen Coach braucht. Vereinspräsident Jokin Aperribay will nun alles versuchen, Xabi Alonso an den Golf von Biskaya zu holen.

Was für eine Verpflichtung spricht: Xabi Alonso stammt aus dem Baskenland und startete bei Real Sociedad seine Karriere, ehe er 2004 zu Liverpool und später dann zu Real und den Bayern wechselte.

Allerdings ist der Klub aus San Sebastian absolut kein Topclub und liegt in Spanien aktuell auch nur auf dem 10. Platz der Tabelle. Alonso wird da wohl eher mit Real in der Champions League spielen wollen.