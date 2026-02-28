US-Präsident Donald Trump verkündete heute, dass die US-Streitkräfte einen Kampfeinsatz im Iran begonnen haben. Zuvor hatte bereits Israel mitgeteilt, einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet zu haben.

Die USA und Israel haben einen Militärschlag gegen den Iran gestartet. Ziele sind Einrichtungen des Mullah-Regimes und des iranischen Militärs. "Unser Ziel ist es, das amerikanische Volk dadurch zu schützen, dass die unmittelbare Bedrohung durch das iranische Regime eliminiert wird", sagte Trump in einem Video, das auf seinen Social-Media-Accounts veröffentlicht wurde.

Trump an Iraner: "Übernehmt eure Regierung"

Die US-Angriffe seien notwendig gewesen wegen Irans Streben nach Atomwaffen und Raketensystemen, die die USA erreichen könnten, sagt Trump. Die iranischen Vertreter sollen "die Waffen niederlegen", fordert der US-Präsident, ansonsten würden sie mit "Sicherheit dem Tod entgegensehen", droht er. Trump ermutigte das iranische Volk, "übernehmt eure Regierung — sie wird euch gehören."