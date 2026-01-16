TV-Hammer: Entscheidung um Ex-Bayern-Star Schweinsteiger gefallen

TV-Hammer bei der ARD! Bastian Schweinsteiger bleibt dem öffentlich-rechtlichen Sender langfristig erhalten.

Der frühere Fußball-Weltmeister hat seinen Vertrag als TV-Experte verlängert und wird bis 2028 für die ARD vor der Kamera stehen. Die Entscheidung wurde am späten Donnerstagabend offiziell gemacht.

Der 41-Jährige ist bereits seit Oktober 2019 Teil des ARD-Teams und hat sich dort rasch etabliert. „Er bereichert seit 2020 die Fußball-Übertragungen in der ARD mit seiner Erfahrung, die sich in seinen Analysen und Einschätzungen widerspiegelt“, teilte der Sender mit. Schweinsteiger überzeugte von Beginn an mit ruhiger, pointierter Analyse und seiner authentischen Art.

Auch bei der WM dabei

Sein Debüt als Experte gab der Ex-Bayern-Star beim DFB-Pokalfinale im Juli 2020. Es folgten zahlreiche Topspiele und Turniere, bei denen Schweinsteiger zu einer der prägenden Stimmen der ARD-Berichterstattung wurde. Spätestens bei der Europameisterschaft 2024 im eigenen Land war klar: Schweinsteiger ist aus dem Fußball-TV nicht mehr wegzudenken. Auch bei der Weltmeisterschaft 2026 wird er wieder für die ARD im Einsatz sein.

Mit der Vertragsverlängerung sichert sich der Sender einen seiner populärsten und glaubwürdigsten Experten. Als Weltmeister von 2014 und Champions-League-Sieger bringt Schweinsteiger nicht nur große Namen, sondern auch tiefes Spielverständnis und internationale Erfahrung mit – Qualitäten, die ihn bei Zuschauern und Kollegen gleichermaßen geschätzt machen.

Schweinsteiger hatte seine aktive Karriere 2019 bei Chicago Fire in der MLS beendet. Zuvor prägte er über 17 Jahre den FC Bayern, gewann zahlreiche Titel und spielte kurzzeitig für Manchester United. Mit der deutschen Nationalmannschaft krönte er seine Laufbahn 2014 in Brasilien – unvergessen sein blutiger Einsatz im WM-Finale gegen Argentinien. Jetzt ist klar: Auch seine TV-Zukunft ist langfristig geregelt.