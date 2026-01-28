Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Schlüsseldienst-Abzocke.

AK OÖ warnt vor dubiosen Schlüsseldiensten

28.01.26, 15:51
Teilen

Die Arbeiterkammer OÖ warnt vor unseriösen Schlüsseldiensten, die Notlagen ausnutzen. 

OÖ. Die Arbeiterkammer Oberösterreich warnt vor unseriösen Schlüsseldiensten, die im Internet als scheinbar lokale Anbieter auftreten. In Notlagen, etwa nach dem Aussperren aus der Wohnung, beauftragen Betroffene häufig Firmen, die sich später als Briefkastenunternehmen mit ausländischen Postfächern entpuppen.

Konsumenten berichten von langen Wartezeiten, überhöhten Forderungen und dem Drängen auf Barzahlung. Oft sei ein Aufbohren des Schlosses nicht notwendig gewesen. Die AK rät, möglichst per Zahlschein zu bezahlen und bei Barzahlungsforderungen keinesfalls den gesamten Betrag zu begleichen. Seriöse Türöffnungen kosten laut AK je nach Aufwand zwischen 70 und 360 Euro.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen