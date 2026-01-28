AK OÖ warnt vor dubiosen Schlüsseldiensten

Die Arbeiterkammer OÖ warnt vor unseriösen Schlüsseldiensten, die Notlagen ausnutzen.

OÖ. Die Arbeiterkammer Oberösterreich warnt vor unseriösen Schlüsseldiensten, die im Internet als scheinbar lokale Anbieter auftreten. In Notlagen, etwa nach dem Aussperren aus der Wohnung, beauftragen Betroffene häufig Firmen, die sich später als Briefkastenunternehmen mit ausländischen Postfächern entpuppen.

Konsumenten berichten von langen Wartezeiten, überhöhten Forderungen und dem Drängen auf Barzahlung. Oft sei ein Aufbohren des Schlosses nicht notwendig gewesen. Die AK rät, möglichst per Zahlschein zu bezahlen und bei Barzahlungsforderungen keinesfalls den gesamten Betrag zu begleichen. Seriöse Türöffnungen kosten laut AK je nach Aufwand zwischen 70 und 360 Euro.