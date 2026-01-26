Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Matheus Cunha
© Getty

Bei 3:2-Arsenal-Sieg

Jubel mit Folgen! United-Star Cunha flucht im TV – jetzt droht Sperre!

26.01.26, 11:22
Teilen

Manchester Uniteds Matchwinner Matheus Cunha droht nach dem 3:2-Erfolg gegen Arsenal eine nachträglich Sperre. Der Brasilianer leistete sich beim Jubel über seinen entscheidenden Treffer einen verbalen Aussetzer vor der TV-Kamera.

Der 26-jährige Stürmer erzielte am Sonntag gegen Arsenal in der 87. Minute den Siegtreffer für die "Red Devils". Unmittelbar nach seinem Schuss aus knapp 20 Metern lief Cunha zur Torauslinie und brüllte die Worte "It’s the f*****g biggest!" direkt in eine herannahende Linse.

Verstoß gegen die strengen FA-Regeln

Dieser emotionale Ausbruch könnte den ehemaligen Bundesliga-Profi nun teuer zu stehen kommen. Die Regeln des englischen Fußballverbandes FA untersagen unanständige oder beschimpfende Äußerungen, die den Sport in Verruf bringen könnten. Da das Fluchen in die Kamera als vorsätzliches Fehlverhalten gewertet wird, droht dem Neuzugang, der im Sommer 2025 für über 74 Millionen Euro nach Manchester wechselte, eine Zwangspause.

Matheus Cunha
© Sky

Präzedenzfall Wayne Rooney sorgt für Unruhe

In Manchester werden Erinnerungen an Wayne Rooney wach, der 2011 für ein ähnliches Vergehen bei einem Spiel gegen West Ham United für zwei Partien gesperrt wurde. Für Cunha wäre es die erste Strafe im United-Trikot, nachdem er zuletzt im März 2025 noch in Diensten der Wolverhampton Wanderers eine Rotsperre von vier Spielen absitzen musste. In der laufenden Saison hält der Brasilianer bei fünf Toren in 20 Premier-League-Einsätzen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden