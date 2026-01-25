Alles zu oe24VIP
Premier League

3:2 – United schlägt Arsenal! Titelkampf in England wieder völlig offen!

25.01.26, 17:06 | Aktualisiert: 26.01.26, 11:07
Manchester United hat den Titelkampf in der Premier League mit einem 3:2-Auswärtssieg bei Spitzenreiter Arsenal neu entfacht. Die Londoner liegen damit nur noch vier Punkte vor den Verfolgern.

Die "Red Devils" feierten am Sonntag gegen den Tabellenführer einen wichtigen Erfolg und machten die Meisterschaft damit wieder spannend. Nach dem Sieg im zweiten Spiel unter Interimscoach Michael Carrick rangiert United nun auf Tuchfühlung zur Spitze, während Arsenal nach zuletzt zwei torlosen Partien erneut Federn lassen musste.

Führung durch Eigentor reicht Arsenal nicht

Die "Gunners" starteten zunächst gut in die Begegnung und gingen durch ein Eigentor von Lisandro Martinez (29.) in Führung. Manchester United ließ sich davon jedoch nicht beirren und schlug noch vor der Pause zurück. Bryan Mbeumo (37.) nutzte einen schweren Abwehrfehler in der Londoner Hintermannschaft eiskalt aus und erzielte den Ausgleichstreffer zum 1:1.

Verrückte Schlussphase bringt die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste die Partie komplett, als Patrick Dorgu (50.) mit einem sehenswerten Distanzschuss zur Führung traf. Arsenal drückte in der Folge auf den Ausgleich, der Mikel Merino (84.) kurz vor Ende der regulären Spielzeit tatsächlich gelang. Die Freude im Emirates Stadium währte allerdings nur kurz: Matheus Cunha (87.) sorgte nur drei Minuten später mit einem weiteren Fernschuss für den Endstand zugunsten von United.

