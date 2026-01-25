Sinkflug geht weiter! Elf Spiele ohne Sieg für Glasner & Palace

Oliver Glasner und sein Klub Crystal Palace kommen in der Premier League nicht aus dem Keller. Die Londoner kassierten am Sonntag eine bittere 1:3-Heimniederlage gegen den Stadtrivalen Chelsea.

Die Glasner-Elf kassierte am Sonntagim heimischen Stadion gegen die "Blues" eine 1:3-Pleite. Für den österreichischen Cheftrainer war es bereits die dritte Niederlage in Folge. Damit ist Crystal Palace seit mittlerweile elf Pflichtspielen sieglos und liegt nur noch acht Punkte vor den Abstiegsrängen.

Früher Rückstand und Entscheidung per Elfmeter

Die Hausherren gerieten bereits in der ersten Halbzeit durch Estevao (34.) in Rückstand. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Joao Pedro (50.) auf 2:0 für die Gäste aus dem Westen Londons. Die endgültige Entscheidung fiel in der 64. Minute, als Enzo Fernandez einen Elfmeter sicher zum dritten Chelsea-Treffer verwandelte.

© Getty

Unterzahl erschwert die Aufholjagd

Zu den sportlichen Problemen gesellte sich in der Schlussphase auch noch personelles Pech. Palace-Profi Adam Wharton (72.) sah die Gelb-Rote Karte und musste vorzeitig vom Platz. In Unterzahl gelang Chris Richards (88.) lediglich noch der Treffer zur Resultatskosmetik, was am verdienten Auswärtssieg von Chelsea nichts mehr änderte.