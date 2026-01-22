Nach Windkraft-Rückschlag: Update Energiewende

Auch wenn es bei Windkraftprojekten immer wieder Rückschläge gibt, sorgt das Land OÖ für Rückenwind bei der Energiewende: 2026 stehen im Energiebereich 40,6 Mio. Euro zur Verfügung. 90 Prozent des Förderbudgets werden für den Ausbau erneuerbarer Energien verwendet.

OÖ. Das Windkraftprojekt der Energie AG Oberösterreich im Kobernaußerwald wird statt 18 nur neun Windräder umfassen. Das bestätigte die Energie AG Oberösterreich am Mittwoch. Grund ist, dass der geplante Windpark durch ein Tieffluggebiet des Bundesheeres verläuft.

Energie-LR Markus Achleitner hat daraufhin am Donnerstag in einer Pressekonferenz ein Update zur Energiewende unter dem Motto "Umstieg auf Erneuerbare Energien in Oberösterreich schreitet rasant voran" gegeben.

© Land OÖ

„Gerade unser Landesenergieversorger Energie AG Oberösterreich ist beim Umstieg auf Erneuerbare Energien ein wichtiger Partner und Tempomacher. So erfolgt heute die Tunnelanschlagfeier beim Neubau des Wasserkraftwerks Traunfall: Hier wird die jährliche Stromproduktion um rund 80 % gesteigert – auf 125 GWh. Damit können etwa 35.000 Haushalte versorgt werden“, erklärt Landesrat Markus Achleitner (ÖVP). Bis 2035 investiert die Energie AG OÖ insgesamt 2 Milliarden Euro in die Erzeugung Erneuerbarer Energien und weitere 2 Milliarden Euro in den Netzausbau.

OÖ zählt zu Spitzenreitern

Oberösterreich ist gemeinsam mit Niederösterreich Spitzenreiter unter den Bundesländern bei der Umsetzung der Energiewende: Bereits 44 % des gesamten Energieverbrauchs in Oberösterreich werden aus erneuerbaren Energien gedeckt. Die Stromverbrauch wird bereits zu 91 % aus erneuerbaren Quellen gedeckt. Und: "Mehr als 71 % unserer Raumwärme kommen schon aus klimafreundlichen Energiequellen – das belegt den Erfolg der Heizkesseltausch-Initiative „Raus aus dem Heizen mit fossilen Brennstoffen“ des Landes OÖ", so Achleitner.