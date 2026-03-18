For the Love of Ice Cream: Die Eskimo-Eisneuheiten 2026

Noch nie war die Begeisterung der Österreicher*innen für Eiscreme so spürbar wie in diesem Jahr, als das österreichische Kult-Eis Brickerl ein fulminantes Comeback feierte mit einem bislang beispiellosen Medienecho. Eskimo eröffnete die Eissaison 2026 so laut wie nie.

Doch Brickerl war erst der Anfang. Eskimo zündet 2026 ein wahres Feuerwerk an Eisneuheiten – mit innovativen Konzepten, trendigen Signature-Sorten und spannenden, neuen Formaten. So dürfen sich alle Mr. & Mrs. Lava-Lovers auf Volcanix freuen, dem ersten fünfschichtigen Eis Europas. Von Solero kann man ab sofort auch zwei fruchtige Solero bon bon Varianten genießen. Die Premium-Eismarke Magnum präsentiert - ganz fashionable - die von der Haute-Couture inspirierten Magnum Signature Sorten La Pistache und La Pêche. Ganz soft, mit Knack zum Selbermixen, geht Cremissimo in die Eissaison 2026 mit Cremissimo Soft & Crunchy, einem neuen Konzept mit patentierter Zwei-Kammer-Verpackung. MAXimalen Genuss gibt es mit dem neuen Cornetto Max Pistachio. Freezy und angesagt eckig wird es dann noch bei den Kids: Twister Frrreeze ist DIE Innovation 2026 unter den Wassereisen. Und das Stieleis Minecraft ist vom legendären Computerspiel inspiriert, mit besonderem Benefit, denn mittels eines QR-Codes auf dem Stiel können gratis Minecraft Character- Creator-Items im Spiel frei-geschaltet werden.

Zwar wird Eis in Österreich längst ganzjährig genossen, doch wenn die Außentemperaturen wieder steigen, entfaltet die kühle Köstlichkeit ihre ganz besondere Magie. Ob am Balkon, als Belohnung nach Arbeit oder Studium, auf der Radtour, am Badesee, beim Spaziergang, im Kino oder im Freizeitpark: Eiscreme bleibt das ultimative Wohlfühlerlebnis für Körper und Seele.

Also Winterjacken in den Kasten, Badehose, Bikini und Strandtuch griffbereit legen – jetzt geht es so richtig los mit der Eissaison 2026.

Website: https://www.eskimo.at

