60-Jahr-Jubiläum IZ NÖ-Süd

Beim diesjährigen ecoplus connect, dem Get Together der Standortbetriebe, informierten Landeshauptfrau Johanna Mikl Leitner, der Laxenburger Bürgermeister David Berl und ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki über Neuigkeiten aus dem Wirtschaftspark.

Die Veranstaltung brachte zahlreiche Unternehmensvertreterinnen und -vertreter zusammen und unterstrich die Bedeutung des Wirtschaftsstandorts. "Niederösterreich steht auf einem wirtschaftlich soliden Fundament“, sagte die Landeshauptfrau eingangs und unterstrich, dass alle Regionen Niederösterreichs von der wirtschaftlichen Entwicklung der vergangenen vier Jahrzehnte – also seit der Landeshauptstadtwerdung St. Pöltens – profitiert hätten. „Wir sind stolz darauf, dass unsere Landsleute die höchste Kaufkraft im Bundesländervergleich haben“, führte sie aus. Man lebe allerdings in herausfordernden Zeiten: der internationale Wettbewerb werde härter und der Krieg in der Ukraine sowie die kriegerische Auseinandersetzung im Iran haben „Auswirkungen auf uns.“ Trotz aller Herausforderungen bemerke sie, dass „Betriebe und Mitarbeiter das Beste aus der Situation machen.“ Unter anderem hier im ecoplus IZ NÖ-Süd: „Es ist eine Erfolgsgeschichte, hat unglaubliche Kraft“, sagte Mikl-Leitner und dankte den mehr als 350 Unternehmen hier am Standort mit über 12.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.

Unterstützung bei Neugründungen

Die Landeshauptfrau verwies weiters auf die Wirtschaftsstrategie 2030+ unter dem Titel „Wirtschaft stärken. Zukunft sichern.“: „Wir haben diese Strategie mit Experten erarbeitet und wollen damit Wirtschaft und Produktivität durch Automatisierung, Digitalisierung und Einsatz von KI stärken. Wir unterstützen weiters bei Neugründungen und Betriebsübergaben sowie mit einem Schwerpunkt auf Innovation und Forschung.“ Ein weiteres großes Ziel sei es, bürokratische Hürden abzubauen und Bewilligungsverfahren zu beschleunigen. „Wir haben sehr viel vor“, sagte sie und sprach das verstärkte Engagement in Zukunftsbranchen wie den Bahnbereich und Weltraumtechnologie sowie den Transformationsprozess in Sicherheit und Verteidigung an.

Rückblick auf Meilensteine

Im Rahmen der Veranstaltung gab Alfred Bauer, Managing Director der Walter Real Estate GmbH, Einblicke in den entstehenden Walter Group Campus. Außerdem wurden zwei Firmenjubiläen gefeiert: Thomas Böttger, Managing Director Hygiene A & CEE bei CWS Hygiene Österreich GmbH, und Christian Tröger, Geschäftsführer der Hansgrohe Handelsges.m.b.H, blickten auf Meilensteine und Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte zurück. Es stellten sich auch drei neu angesiedelte Unternehmen vor: Die Johanniter NÖ-Wien Rettungs- und Einsatzdienste mildtätige GmbH, die Rite-Hite Austria GmbH und die Denzel Robotics GmbH.