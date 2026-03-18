Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Thomas Böttger (CWS Hygiene Österreich GmbH), Christian Tröger (Hansgrohe Handelsges.m.b.H), ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki - Copyright: Daniel Hinterramskogler 
© Daniel Hinterramskogler

Erfolgsgeschichte

60-Jahr-Jubiläum IZ NÖ-Süd

18.03.26, 12:54
Teilen

Beim diesjährigen ecoplus connect, dem Get Together der Standortbetriebe, informierten Landeshauptfrau Johanna Mikl Leitner, der Laxenburger Bürgermeister David Berl und ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki über Neuigkeiten aus dem Wirtschaftspark. 

Die Veranstaltung brachte zahlreiche Unternehmensvertreterinnen und -vertreter zusammen und unterstrich die Bedeutung des Wirtschaftsstandorts. "Niederösterreich steht auf einem wirtschaftlich soliden Fundament“, sagte die Landeshauptfrau eingangs und unterstrich, dass alle Regionen Niederösterreichs von der wirtschaftlichen Entwicklung der vergangenen vier Jahrzehnte – also seit der Landeshauptstadtwerdung St. Pöltens – profitiert hätten. „Wir sind stolz darauf, dass unsere Landsleute die höchste Kaufkraft im Bundesländervergleich haben“, führte sie aus. Man lebe allerdings in herausfordernden Zeiten: der internationale Wettbewerb werde härter und der Krieg in der Ukraine sowie die kriegerische Auseinandersetzung im Iran haben „Auswirkungen auf uns.“ Trotz aller Herausforderungen bemerke sie, dass „Betriebe und Mitarbeiter das Beste aus der Situation machen.“ Unter anderem hier im ecoplus IZ NÖ-Süd: „Es ist eine Erfolgsgeschichte, hat unglaubliche Kraft“, sagte Mikl-Leitner und dankte den mehr als 350 Unternehmen hier am Standort mit über 12.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. 

Unterstützung bei Neugründungen 

Die Landeshauptfrau verwies weiters auf die Wirtschaftsstrategie 2030+ unter dem Titel „Wirtschaft stärken. Zukunft sichern.“: „Wir haben diese Strategie mit Experten erarbeitet und wollen damit Wirtschaft und Produktivität durch Automatisierung, Digitalisierung und Einsatz von KI stärken. Wir unterstützen weiters bei Neugründungen und Betriebsübergaben sowie mit einem Schwerpunkt auf Innovation und Forschung.“ Ein weiteres großes Ziel sei es, bürokratische Hürden abzubauen und Bewilligungsverfahren zu beschleunigen. „Wir haben sehr viel vor“, sagte sie und sprach das verstärkte Engagement in Zukunftsbranchen wie den Bahnbereich und Weltraumtechnologie sowie den Transformationsprozess in Sicherheit und Verteidigung an. 

Rückblick auf Meilensteine

Im Rahmen der Veranstaltung gab Alfred Bauer, Managing Director der Walter Real Estate GmbH, Einblicke in den entstehenden Walter Group Campus. Außerdem wurden zwei Firmenjubiläen gefeiert: Thomas Böttger, Managing Director Hygiene A & CEE bei CWS Hygiene Österreich GmbH, und Christian Tröger, Geschäftsführer der Hansgrohe Handelsges.m.b.H, blickten auf Meilensteine und Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte zurück. Es stellten sich auch drei neu angesiedelte Unternehmen vor: Die Johanniter NÖ-Wien Rettungs- und Einsatzdienste mildtätige GmbH, die Rite-Hite Austria GmbH und die Denzel Robotics GmbH.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen