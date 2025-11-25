Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc.
© Instagram

Hartes Urteil

Yeliz über Jimi Blue: "Jimi hat keine Ahnung von Kindern"

25.11.25, 13:02
Teilen

Aber: Jimi Blue hilft der Ex im Haushalt und schläft auf der Couch.

Kurz vor dem Start ihrer gemeinsamen  Reality-Serie haben Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Reality-Star Yeliz Koç (32)  über ihr Familienleben mit der gemeinsamen Tochter Snow nach ihrer Trennung geplaudert.

Mehr zum Thema

Hat keine Ahnung

Dabei hilft Ochsenknecht auch ordentlich im Haushalt mit, wie seine Ex-Freundin im gemeinsamen Interview mit RTL verrät. "Es gibt kein Nein." Er mache den Geschirrspüler, die Wäsche, bringe den Müll raus oder mache Tochter Snow fertig, so Koç. Sie würde die beiden aber noch nicht alleine lassen - "Jimi hat keine Ahnung von Kindern."

Schlafe auf der Couch

Ochsenknecht sagte, er und seine Ex-Freundin wohnten nicht zusammen. "Das ist Yeliz Wohnung. Also wenn ich dort bin, schlafe ich immer auf der Couch." Am Anfang habe er im Hotel geschlafen, so der Schauspieler - bis Yeliz und seine Tochter den Wunsch geäußert hätten, dass er bei ihnen schlafe, so dass Snow ihn morgens wecken könne. Koç ergänzte scherzend: "...und damit er meinen Müll rausbringen kann."

Doku startet am 2. Dezember

Mit "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" startet demnächst eine neue Reality-TV-Doku um Koç und Ochsenknecht. Losgehen soll es am 2. Dezember mit einer Doppelfolge auf Sky und Wow. Das Ex-Paar gibt in der Serie "so private Einblicke in ihr Leben wie noch nie", wie es in der Ankündigung hieß. Ochsenknecht und Koç hatten sich noch vor der Geburt der heute vierjährigen Tochter getrennt.

 Jimi Blue und Natascha Ochsenknecht

 Jimi Blue und Natascha Ochsenknecht

© Getty Images

Jimi Blue Ochsenknecht ist der Sohn von Uwe und Natascha Ochsenknecht. Im Sommer hatte er mit einer unfreiwilligen Tour durch deutsche Gefängnisse Aufsehen erregt. Wegen einer nicht bezahlten Hotelrechnung in Höhe von 14.000 Euro war er am Hamburger Flughafen festgenommen und über mehrere Stationen nach Österreich ausgeliefert worden. Dort wurde das Verfahren gegen ihn gegen eine Geldbuße von 18.000 Euro eingestellt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden