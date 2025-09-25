TV-Sensation: Jimi Blue Ochsenknecht und Ex Yeliz Koc bekommen eigene Doku

Sie stritten, sie trennten sich, sie versöhnten sich – nun werden Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc bei Sky zum Serien-Thema. Ihre turbulente Geschichte startet bald als Doku-Show.

Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc standen lange im Rampenlicht ihrer Trennungsgeschichte – nun werden sie die Hauptfiguren einer Sky-Doku-Serie. Wie die deutsche "Bild" berichtet, laufen die Dreharbeiten bereits.

Vom Liebes-Aus zur Familien-Doku

Im August 2020 machte Ochsenknecht seine Liebe zu Reality-Star Yeliz Koc öffentlich. Schon im Oktober 2021 kam die gemeinsame Tochter Snow zur Welt. Doch noch vor der Geburt kam es zum Bruch: Vorwürfe, Rosenkrieg und Funkstille folgten.

Neuer Zusammenhalt für Tochter Snow

Heute präsentieren sich die beiden wieder geeint – zumindest als Eltern. Für ihre Tochter haben sie Streitigkeiten beiseitegeschoben. Fans sollen in der Show Einblicke in das neue Familienglück bekommen.

Titel bleibt noch geheim

Wie die Serie heißen wird, ist bislang offen. Fest steht nur: Die Show soll den Weg vom öffentlichen Beziehungschaos zur Familienharmonie dokumentieren – mit all den Emotionen, die Jimi Blue und Yeliz schon bisher zum Dauer-Thema machten.

Jimi Blue gegenüber "Bild" über die neue Doku: „Einfach gesagt: unser Leben. Wir als Familie, als Eltern. Wie wir unseren Alltag mit Snow meistern. Wir zeigen aber auch, was beruflich bei uns passiert. Yeliz will sich ein Haus kaufen, auch das wird zu sehen sein.“ Der Sendestart ist wohl noch für 2025 geplant.

Yeliz weiter: „Mit unserem neuen Format haben wir den Beweis auf Video, dass man verzeihen kann und das sich Jimi wirklich Mühe gibt und versucht, vieles wieder gut zumachen. Was ich ihm auch rate, denn eines ist ja klar: Das ist Jimis allerletzte Chance und ich wünsche mir wirklich, dass er sie nutzt.“