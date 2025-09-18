Natascha Ochsenknecht: "Mich zieht auch keiner aus dem Schlamm"

Nach der Festnahme von Jimi Blue Ochsenknecht erzählt Mutter Natascha im "bunte.de"-Interview, wie sie die Zeit erlebte, welche Vorwürfe sie trafen – und warum ihre Kinder selbst Verantwortung tragen müssen

Im Juni 2025 war Jimi Blue Ochsenknecht (33) am Hamburger Flughafen festgenommen und nach Österreich ausgeliefert worden. Hintergrund war ein europäischer Haftbefehl: Ihm wurde schwerer Betrug vorgeworfen. Konkret ging es um eine unbezahlte Hotelrechnung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 14.000 Euro. Ex-Partnerin Yeliz Koc (31) beglich den Betrag und bewahrte ihn damit vor einer Haftstrafe. Im August stand Jimi schließlich in Innsbruck vor Gericht – Urteil: 18.000 Euro Geldbuße.

Mutter Natascha über ihre Rolle

Jimi Blue und Natascha Ochsenknecht © Getty Images

Natascha Ochsenknecht (61) begleitete ihren Sohn in dieser Zeit. „Natürlich war ich von Jimi und seiner Verhaftung geschockt“, sagte sie im Interview mit "bunte.de". Dennoch habe sie gelernt, in Extremsituationen einen kühlen Kopf zu bewahren: "Mein Gehirn arbeitet in solchen Momenten völlig losgelöst von meinen Emotionen. Aber natürlich habe ich auch Gefühle – die gestehe ich mir nur in sehr ruhigen Momenten zu."

Sorgen, dass ihr Sohn den Prozess emotional nicht verkraftet, habe sie nicht gehabt. Ihre Befürchtung sei vielmehr gewesen, dass er die Tragweite unterschätze: "Ob er das wirklich getan hat, wird die Zukunft zeigen."

Kritik an der Mutter

Ochsenknechts © Getty Images

Parallel musste Natascha mit Anschuldigungen umgehen. Viele fragten, ob sie Mitschuld trage. "Ich habe drei Kinder, zwei davon haben sich noch nie was zuschulden kommen lassen. Ein Kind hat Mist gebaut, ja, aber die anderen nicht. Die Quote spricht also für sich – und für mich." Neben Jimi hat Natascha mit Ex-Mann Uwe Ochsenknecht (69) noch Sohn Wilson (35) und Tochter Cheyenne (25).

So sehr Natascha ihre Kinder beschützt, so deutlich ist auch ihre Haltung: "Meine Kinder sind erwachsen. Wenn sie Scheiße bauen, müssen sie selbst dafür geradestehen. Mich zieht auch keiner aus dem Schlamm."