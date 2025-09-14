Natascha Ochsenknecht macht kurzen Prozess mit Jimi Blue

Harte Worte von einer besorgten Mutter: Natascha Ochsenknecht unterstützt ihren Sohn Jimi Blue zwar nach Kräften, doch in der neuen Staffel von „Diese Ochsenknechts“ macht sie deutlich, dass ihre Hilfe Grenzen hat. Nach Gerichtsprozess und öffentlicher Kritik muss Jimi nun Verantwortung übernehmen

„Wenn sich der Schalter nicht umgelegt hat, dann kann er mit meiner Hilfe auch nicht rechnen“, sagt Natascha Ochsenknecht gleich zu Beginn der vierten Staffel. Grund für die harten Worte: Jimis Eskapaden hätten längst Auswirkungen auf die ganze Familie. „Wenn du dein Leben in die Sch**** ziehst, dann ziehst du unser Leben auch mit in die Sch****.“

Rückblick auf den Prozess

Im Juni war Jimi in Hamburg festgenommen und nach Österreich ausgeliefert worden – Grund war ein europäischer Haftbefehl. Im August stand er in Innsbruck vor Gericht: Vorwurf schwerer Betrug. Konkret ging es um eine unbezahlte Hotelrechnung aus dem Jahr 2021 über 14.000 Euro. Ex-Partnerin Yeliz Koc beglich die Summe, verhinderte damit eine Haftstrafe. Urteil: 18.000 Euro Geldbuße.

Neuanfang bei Schwester Cheyenne

Nach seiner Freilassung zog Jimi zunächst zu seiner Schwester Cheyenne in die Steiermark. Auch sie fordert Dankbarkeit: „Ich erwarte schon, dass er sich noch mal aufrichtig bedankt. Das ist nicht selbstverständlich.“

Schutz vor der Presse

Neben den internen Konflikten kämpft die Familie auch mit dem Druck der Öffentlichkeit. Natascha erinnert sich, wie Paparazzi bereits 2023 nach der Geburt von Cheyennes Sohn tagelang das Haus belagerten. Um Jimi zu schützen, verhängt sie diesmal Vorhänge vor die Fenster. „Die werden versuchen, Fotos zu bekommen, und dem müssen wir vorbeugen“, erklärt sie.