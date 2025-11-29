Handball-Damen haben vor WM-Kracher keine Lust auf Rechenspiele

Nach der Pflicht soll für Österreichs Handball-Frauenteam bei der Weltmeisterschaft die Kür folgen.

Mit dem klaren Auftakterfolg gegen Ägypten am Freitagabend machte die ÖHB-Auswahl den wohl schon entscheidenden Schritt in die Hauptrunde. Gegen Argentinien steht am Sonntag (18.00 Uhr/live ORF Sport+) ein Duell um den zweiten Platz an. Die Südamerikanerinnen verloren ihren ersten Auftritt gegen Co-Gastgeber und Gruppenfavorit Niederlande deutlich.

Als die Last des Pflichtsiegs gegen die Ägypterinnen abgefallen war, war die Erleichterung beim jungen Team von Cheftrainerin Monique Tijsterman spürbar. "Als das Spiel vorbei war, war es einfach ein großartiges Gefühl", sagte Klara Schlegel, die wie Eleonora Stankovic sechs Treffer erzielte. "Der Stein, der vom Herzen gefallen ist, ist sehr groß", meinte Kapitänin Ines Ivancok-Soltic. Klares Ziel ist es nun, Rechenspiele vor dem finalen Spiel gegen die Niederländerinnen am kommenden Dienstag zu beseitigen.

© GEPA

Die Argentinierinnen dürfen stärker als die Ägypterinnen erwartet werden. Im März traf Österreich in einem Testspiel in Spanien auf die Südamerikanerinnen, die damals 26:25 siegten. "Das ist eine gute Mannschaft, das haben wir schon im März gesehen", sagte ÖHB-Teamchefin Monique Tijsterman. "Es wird wichtig sein, dass unsere Deckung gut funktioniert und wir dadurch in den Gegenstoß kommen", meinte die Niederländerin.