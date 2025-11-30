Krebs-Schock um Gottschalk: Sie ist seine große Stütze

TV-Ikone Thomas Gottschalk macht eine schwere Zeit durch: Am Sonntag schockte er mit einer schweren Krebsdiagnose. Bei Ehefrau Karina findet er den nötigen Rückhalt.

Seit Wochen wurde spekuliert, was mit Thomas Gottschalk los ist. Viele Jahre prägte er das deutschsprachige Fernsehen, vor allem mit "Wetten, dass..?" eroberte er die Herzen mehrerer Generationen. Doch nach den Aussetzern bei der Bambi-Verleihung und der Romy-Gala wuchs die Sorge um den Entertainer. Nun outete der 75-jährige Entertainer gegenüber der BILD eine schwere Krebs-Diagnose. Ein wahrer Schock für ihn, seine Familie und auch seine treuen Fans.

Doch diese schwere Zeit muss er nicht alleine durchleben. Seit August 2024 ist er mit Frau Karina (62) verheiratet. Am ersten Hochzeitstag vergangenen August teilte er gemeinsame Eindrücke und zeigte das Glück mit seiner zweiten Frau.

Thomas Gottschalk und seine Karina © Getty

Schon vor der Schock-Diagnose am Sonntag plante er seinen endgültigen TV-Abschied. Zu seinen Gründen für den TV-Abschied sagte der Moderator: "Weil ich finde, dass ich die veränderten Bedingungen des Fernsehgeschäfts akzeptieren muss. Heute würde kein Sender mehr sagen: Thomas, mit dir machen wir jetzt etwas ganz Neues. Das verstehe ich", sagte er noch vor wenigen Tagen. Da wusste noch niemand, dass in Wahrheit ein viel schlimmerer Grund dahinter steckt.

Entscheidung gemeinsam getroffen

Dennoch soll er die Entscheidung gemeinsam mit seiner Gattin getroffen haben. Zur Frage, wie er in Erinnerung bleiben wird, macht sich Gottschalk demnach keinen Kopf. "Jede Zeit hat ihre Helden. Mich wird man vielleicht einordnen, wie ich die Beatles einordne: So was gibt"s nicht wieder."

Am Sonntagabend machte Gottschalk seinen Kampf gegen Krebs seit Juli 2025 mit mehreren Operationen öffentlich. Karina Gottschalk erklärt: "Thomas hatte vor knapp vier Monaten eine schwere, komplizierte Krebsoperation. Die Diagnose war heftig. Epitheloides Angiosarkom. Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. Thomas wurde sofort operiert. Sie mussten sowohl einen Teil der Harnleiter als auch von der Blase wegnehmen."