Gottschalk: "Das war rückblickend mein größter Fehler"

Showmaster geht mit seiner Erkrankung an die Öffentlichkeit „Es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen. Ich habe Krebs.“

Nach dem Wirbel um seine letzten öffentlichen Auftritte macht Thomas Gottschalk seine Krebs-Erkrankung öffentlich. Seine Ehefrau Karina erzählt der BILD, dass der 75-Jährige vor vier Monaten die niederschmetternde Diagnose Epitheloides Angiosarkom erhielt. Das ist ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. „Thomas wurde sofort operiert. Sie mussten sowohl einen Teil der Harnleiter als auch von der Blase wegnehmen“, so Karina.

"Musste Verträge erfüllen"

Weil noch mehr Gewebe als vermutet befallen war, musste Gottschalk ein zweites Mal operiert werden. Der TV-Entertainer machte trotzdem weiter, als ob nichts wäre. „Das war rückblickend wohl mein größter Fehler“, gesteht er der BILD. „Aber ich hatte fest zugesagte Engagements und Verträge, die ich erfüllen wollte.“

Der TV-Entertainer muss starke Schmerzmittel nehmen – wohl auch ein Grund für seine Blackouts auf der Bühne. „Ich hatte überlegt, die Medikamente vor dem Auftritt wegzulassen. Aber das haben mir die Ärzte verboten“, so Gottschalk. Nun zieht er allerdings einen Schlussstrich. „Bei der Romy habe ich gemerkt, es hat keinen Sinn. Ich kann nicht mehr auftreten. Ich muss gesund werden.“