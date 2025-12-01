Seit kurzem ist bekannt, dass Entertainer Thomas Gottschalk an Krebs erkankt ist.

Sie lächelten, auch wenn ihnen ganz sicher nicht danach zumute war in den letzten Wochen und Monaten: Thomas Gottschalk (75) und seine Ehefrau Karina (63) . Erst jetzt weiß die Öffentlichkeit, womit sich die beiden schon länger beschäftigen müssen.

Denn Thomas Gottschalk ist, wie er jüngst via Bild verkündete, an Krebs erkrankt. Es sei ein aggressives e pitheloides Angiosarkom , ein seltener und bösartiger Tumor, der aus Zellen der Blutgefäße entsteht.

„Die Diagnose war heftig“, sagt Karina Gottschalk. Und, dass sie daran fast zerbrochen sei. Doch Thomas sei von Anfang an positiv eingestellt gewesen, meinte, sie würden das zusammen überwinden. Nach der Diagnose musste Thomas Gottschalk umgehend operiert werden. Bei dem Eingriff entfernten die Ärzte Teile der Harnleiter und der Blase. Die Operation dauerte sieben Stunden – und war erst der Beginn einer extrem belastenden Phase.

Denn es folgten Bestrahlungen und die Einnahme schwerer Medikamente. Diese waren es auch, die Gottschalks Auftreten beim Bambi sehr beeinflussten. Dass über ihren Mann getuschelt wurde, im Netz Hasskommentare zu lesen waren, während sie als Paar die Hölle auf Erden erlebten, war für Karina schrecklich. Gegenüber der Bild sagte sie: „Das war für mich die Hölle, weil ich ja die Wahrheit kenne. Am liebsten hätte ich jeden angeschrien: Nein, es geht uns nicht gut. Vor allem Thomas geht es nicht gut. Er ist schwer krank!“

Karina steht fest an Thomas' Seite, der sich jetzt ganz auf seine Gesundheit konzentrieren möchte.