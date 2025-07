Katy Perry und Orlando Bloom machen Trennung offiziell

Die Gerüchteküche brodelte schon seit einer Weile, jetzt bestätigen Katy und Orlando, dass sie getrennte Wege gehen.

Die Liebes-Story von Katy Perry (40) und Orlando Bloom (48) ist endgültig Geschichte. Neun Jahre lang galten der Popstar und der Schauspieler als eines der glamourösesten Paare Hollywoods – nun ist offiziell Schluss.

Elternschaft bleibt

Schon seit Wochen brodelte die Gerüchteküche über eine Trennung, jetzt liegt dem US-Magazin People ein gemeinsames Statement der beiden vor. Darin heißt es, man habe „die Beziehung in den letzten Monaten verändert, um sich auf die gemeinsame Elternschaft zu konzentrieren“.

Im Klartext: Die Liebe ist vorbei – aber als Eltern bleiben sie ein Team. Ihre oberste Priorität sei weiterhin, Tochter Daisy Dove (4) „mit Liebe, Stabilität und gegenseitigem Respekt“ großzuziehen.





Dabei hatte alles so märchenhaft begonnen. 2016 funkte es zwischen den beiden bei den Golden Globes, ein Jahr später gab es zwar eine kurze Trennung, doch 2019 folgte ein Heiratsantrag. Seitdem galten sie als verlobt. Doch hinter der Fassade soll es zuletzt ordentlich gekriselt haben. Ein Insider verrät: „Katy und Orlando kämpfen seit Jahren mit denselben Problemen. Beide haben volle Terminkalender, es blieb kaum Zeit füreinander. Und manchmal reicht Liebe eben nicht, um unterschiedliche Lebensstile und Ansichten unter einen Hut zu bringen.“

Besonders Katy dürfte der Liebes-Aus schwer zu schaffen machen. Bei einem Konzert in Adelaide (Australien) brach sie kürzlich auf der Bühne in Tränen aus, als sie ihren Hit „Firework“ sang. „Danke, dass ihr immer für mich da seid“, wandte sie sich unter Schluchzern ans Publikum.





Flirtalarm um Orlando

Orlando hingegen scheint schneller wieder nach vorne zu blicken – zumindest wenn man Insidern glaubt. Er soll sich zuletzt in Miami in weiblicher Begleitung vergnügt haben und wurde auch bei der Hochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos vertraut mit einer anderen Frau gesichtet. In Venedig zeigte er sich händchenhaltend mit der kalifornischen Interieurdesignerin Kate Spiro.

Ganz unberührt scheint aber auch der Schauspieler nicht zu sein. Auf Instagram postete er ein Zitat des Psychologen Carl Gustav Jung: „Einsamkeit entsteht nicht dadurch, dass man keine Menschen um sich hat, sondern dadurch, dass man nicht in der Lage ist, die Dinge mitzuteilen, die einem selbst wichtig erscheinen.“