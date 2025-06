Jeff Bezos und Lauren Sánchez: Honeymoon in DIESEM Luxushotel?

Das frischvermählte Paar soll auf Sizilien Zweisamkeit genießen. In ihrem Honeymoon-Hotel hat auch schon Schwarzenegger gedreht.

Nach einer Hochzeit der Superlative in Venedig starten Jeff Bezos (61) und seine frisch angetraute Ehefrau Lauren Sánchez Bezos (55) in die Flitterwochen – und lassen es dabei ordentlich krachen.

Erst am Freitagabend, dem 27. Juni, haben sich der Amazon-Gründer und die ehemalige Nachrichten-Moderatorin auf der venezianischen Insel San Giorgio Maggiore das Jawort gegeben. Mehrtägige Feierlichkeiten inklusive Pre-Wedding-Party am Donnerstag und einer abschließenden Pyjamaparty am Samstag machten das Society-Event perfekt. Unter den Stargästen: Hollywood-Größen wie Orlando Bloom (48) und Leonardo DiCaprio (50).

Am Sonntag, dem 29. Juni, wurden die beiden beim Verlassen des Aman Hotels in Venedig gesichtet – ein deutlicher Hinweis darauf, dass es nun Richtung Honeymoon geht. Doch wohin zieht es die Frischvermählten?





Flitterwochen auf Sizilien

Laut der britischen Daily Mail planen Bezos und Sánchez eine ebenso luxuriöse Hochzeitsreise. Vom Flughafen Nicelli im Norden des Lido von Venedig soll es per Helikopter direkt zu Bezos’ Mega-Jacht „Koru“ gehen, die auf rund 500 Millionen Dollar geschätzt wird. Von dort heißt das Ziel: Sizilien.

Genauer gesagt: Taormina. Dort wollen die beiden laut Insidern im berühmten Four Seasons San Domenico Palace residieren. Das prachtvolle Hotel thront spektakulär auf einem Felsvorsprung über dem Meer. Einst ein sizilianisches Kloster aus dem 14. Jahrhundert, erlangte die noble Unterkunft weltweite Bekanntheit als Drehort der zweiten Staffel der HBO-Erfolgsserie „The White Lotus“.





„Schwimmen Sie in unserem Infinity-Pool auf der Klippe mit atemberaubendem Meerblick, schlendern Sie durch unsere prächtigen italienischen Gärten, tauchen Sie ein in die Geschichte und genießen Sie die Michelin-Sterne-Küche“, wirbt das Hotel auf seiner Website.