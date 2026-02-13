Für Regional-Stadtbahn: Erstes TramTrain-Fahrzeug auf dem Weg nach OÖ

In der ersten Phase sollen 20 TramTrain-Fahrzeuge in OÖ zum Einsatz kommen.

OÖ. Das erste TramTrain-Fahrzeug für die Regional-Stadtbahn befindet sich auf dem Weg nach Eferding in die Bahnwerkstätte von Stern & Hafferl Verkehr. Im Rahmen

des internationalen Beschaffungskonsortiums hat die Schiene OÖ 20 TramTrain-Fahrzeuge bestellt – mit einer Option auf weitere 50 Fahrzeuge für das

Regional-Stadtbahn Linz Projekt.

Die ersten Fahrzeuge im Regional-Stadtbahn-Design sollen zunächst auf der Strecke der Linzer Lokalbahn (LILO) zum Einsatz kommen. Mit der Ankunft des ersten Fahrzeugs in Eferding

beginnt eine intensive Test- und Erprobungsphase, die einen wesentlichen Schritt zur späteren Betriebsaufnahme darstellt.

Den Auftrag erhielt der Schweizer Hersteller Stadler. In dessen Produktionswerk in Valencia/Spanien werden die TramTrain-Fahrzeuge nach modernsten Standards konstruiert.

"Bis das erste Fahrzeug oberösterreichischen Boden erreicht, muss es die weite Reise von Valencia über Bilbao und Antwerpen antreten – über Straßen, zu Wasser und auf Schiene. Dabei handelt es sich um ein komplexes Vorhaben, das viel Know-how und Fingerspitzengefühl erfordert", erklärt Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ).

© Land OÖ

"Mit dem ersten TramTrain-Fahrzeug wird ein zentrales Zukunftsprojekt für Oberösterreich konkret sichtbar und greifbar", freut sich LH Thomas Stelzer (ÖVP).

Mit der Ankunft des neuen TramTrains bietet sich in Eferding erstmals die Möglichkeit, das moderne Fahrzeug aus nächster Nähe zu besichtigen. Interessierte können sich zur Probehineinsetzen und einen Eindruck vom zukünftigen Komfort- und Qualitätsstandardgewinnen. Am 17. und 18. März - jeweils 15 bis 19 Uhr - stehen zudemExperten aus Fahrzeugtechnik und Betrieb vor Ort für Fragen zur Verfügung und geben Einblicke in Funktionen, Ausstattung und den weiteren Ablauf biszur Inbetriebnahme.