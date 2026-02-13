Blau-gelbe Sicherheitsfamilie gratuliert NÖ Militärkommandant zum 60. Geburtstag

im Beisein der blau-gelben Sicherheitsfamilie gratulierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dem Militärkommandanten von Niederösterreich, Brigadier Georg Härtinger, zu seinem 60. Geburtstag.

Die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) würdigte dabei seine mehr als drei Jahrzehnte währende Laufbahn im Dienst des Bundesheeres sowie seine enge Verbundenheit mit Niederösterreich. Härtinger, 1966 in St. Pölten geboren, ist seit Oktober 2024 Militärkommandant von Niederösterreich und trug bereits in zahlreichen Führungsfunktionen Verantwortung – zuletzt als Kommandant des Stabsbataillons 3.

© NLK Pfeffer

Mikl-Leitner betonte insbesondere Härtingers Führungsstärke, Einsatzbereitschaft und Besonnenheit in herausfordernden Zeiten: "Gerade jetzt braucht es Führungspersönlichkeiten wie dich – überlegt und entschlossen, leistungsbereit und konsequent.“ Zudem verwies sie auf die aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen und erinnerte daran, dass sich auch bei großen Bewährungsproben wie dem Jahrhunderthochwasser gezeigt habe, wie unverzichtbar das Bundesheer für Niederösterreich sei.

© NLK Pfeffer

Neben seinem beruflichen Engagement hob die Landeshauptfrau auch Härtingers starke familiäre Verwurzelung sowie seinen Einsatz im kommunalen und gesellschaftlichen Bereich hervor. „Bleib uns noch lange erhalten – als Militärkommandant, als Niederösterreicher und als Mensch“, so Mikl-Leitner abschließend.