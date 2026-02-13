Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Blau-gelbe Sicherheitsfamilie gratuliert NÖ Militärkommandant zum 60. Geburtstag
© NLK Pfeffer

Brigadier Härtinger

Blau-gelbe Sicherheitsfamilie gratuliert NÖ Militärkommandant zum 60. Geburtstag

13.02.26, 10:31
Teilen

im Beisein der blau-gelben Sicherheitsfamilie gratulierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dem Militärkommandanten von Niederösterreich, Brigadier Georg Härtinger, zu seinem 60. Geburtstag.  

Die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) würdigte dabei seine mehr als drei Jahrzehnte währende Laufbahn im Dienst des Bundesheeres sowie seine enge Verbundenheit mit Niederösterreich. Härtinger, 1966 in St. Pölten geboren, ist seit Oktober 2024 Militärkommandant von Niederösterreich und trug bereits in zahlreichen Führungsfunktionen Verantwortung – zuletzt als Kommandant des Stabsbataillons 3.

Blau-gelbe Sicherheitsfamilie gratuliert NÖ Militärkommandant zum 60. Geburtstag
© NLK Pfeffer

Mikl-Leitner betonte insbesondere Härtingers Führungsstärke, Einsatzbereitschaft und Besonnenheit in herausfordernden Zeiten: "Gerade jetzt braucht es Führungspersönlichkeiten wie dich – überlegt und entschlossen, leistungsbereit und konsequent.“ Zudem verwies sie auf die aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen und erinnerte daran, dass sich auch bei großen Bewährungsproben wie dem Jahrhunderthochwasser gezeigt habe, wie unverzichtbar das Bundesheer für Niederösterreich sei.

Blau-gelbe Sicherheitsfamilie gratuliert NÖ Militärkommandant zum 60. Geburtstag
© NLK Pfeffer

Neben seinem beruflichen Engagement hob die Landeshauptfrau auch Härtingers starke familiäre Verwurzelung sowie seinen Einsatz im kommunalen und gesellschaftlichen Bereich hervor. „Bleib uns noch lange erhalten – als Militärkommandant, als Niederösterreicher und als Mensch“, so Mikl-Leitner abschließend.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen