Abgängiges Mädchen (14) attackierte Polizistin

Zwei vermisste Mädchen aus Niederösterreich trieben sich in einem Wiener Einkaufszentrum rum. Als die Polizei die Jugendlichen ansprach, drehte eine von ihnen völlig durch.

Wien. Zu den wilden Szenen kam es am Dienstag in einem Einkaufszentrum in der Albert-Schweitzer-Gasse im 14. Wiener Gemeindebezirk.

Gegen 18.15 Uhr verständigten niederösterreichische Polizisten ihre Kollegen in Wien und gaben an, dass sich zwei abgängige Mädchen im Bereich des Einkaufszentrums aufhalten sollen. Die einschreitenden Beamten trafen die Teenies im Alter von 14 Jahren dort an und hielten sie an. Eines der Mädchen verhielt sich laut Polizei sofort unkooperativ und gab an, nicht zurückzuwollen. Anschließend trat sie einer Polizistin gegen das Bein und verletzte sie dadurch.

Die Verdächtige wurde vorläufig festgenommen und nach der Vernehmung auf freiem Fuß angezeigt. Danach wurde sie in eine betreute Wohneinrichtung gebracht. Die Polizistin konnte den Dienst nicht fortsetzen.