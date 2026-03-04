Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Abgängiges Mädchen (14) attackierte Polizistin
© Auhof Center/David Groschl

Festnahme

Abgängiges Mädchen (14) attackierte Polizistin

04.03.26, 11:33
Teilen

Zwei vermisste Mädchen aus Niederösterreich trieben sich in einem Wiener Einkaufszentrum rum. Als die Polizei die Jugendlichen ansprach, drehte eine von ihnen völlig durch.

Wien. Zu den wilden Szenen kam es am Dienstag in einem Einkaufszentrum in der Albert-Schweitzer-Gasse im 14. Wiener Gemeindebezirk.

Gegen 18.15 Uhr verständigten niederösterreichische Polizisten ihre Kollegen in Wien und gaben an, dass sich zwei abgängige Mädchen im Bereich des Einkaufszentrums aufhalten sollen. Die einschreitenden Beamten trafen die Teenies im Alter von 14 Jahren dort an und hielten sie an. Eines der Mädchen verhielt sich laut Polizei sofort unkooperativ und gab an, nicht zurückzuwollen. Anschließend trat sie einer Polizistin gegen das Bein und verletzte sie dadurch.

Die Verdächtige wurde vorläufig festgenommen und nach der Vernehmung auf freiem Fuß angezeigt. Danach wurde sie in eine betreute Wohneinrichtung gebracht. Die Polizistin konnte den Dienst nicht fortsetzen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen