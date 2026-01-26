Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Fashion
Haute Couture: Schiaparelli, Hobeika & Dior eröffnen mit Drama, Starpower & Glamour
© Getty Images

Paris Fashion Week

Haute Couture: Schiaparelli, Hobeika & Dior eröffnen mit Drama, Starpower & Glamour

26.01.26, 17:04
Teilen

Mit einem spektakulären Auftakt startete die Modehauptstadt in die Couture-Woche für Spring/Summer 2026.

Schiaparelli eröffnet die Haute Couture Woche

Der erste Tag der Haute Couture Week in Paris startete so, wie man es sich von Schiaparelli erwartet: maximal, provokant und absolut instagrammable. Creative Director Daniel Roseberry stellte seine Spring/Summer 2026 Kollektion unter den Titel „The Agony and the Ecstasy“ vor – und genau zwischen Lust und Leiden bewegte sich auch der Look der Show.

Eine Front Row wie ein roter Teppich

Schiaparelli verwandelte den Auftakt in ein echtes Society-Event. In der ersten Reihe saßen unter anderem:

  • Demi Moore im wilden Leopardenprint
  • Teyana Taylor in transparenter Spitze
  • Jodie Turner-Smith mit dramatischen Cut-outs
  • Chiara Ferragni in Leder
  • Lauren Sánchez in einem knallroten Power-Ensemble mit Jeff Bezos, ganz in Schwarz
  • Carla Bruni in eleganter Spitze

Lesen Sie auch

Stars bei Schiaparelli

  • Chiara Ferragni 1/6
    Teyana Taylor
  • Chiara Ferragni 2/6
    Demi Moore
  • Chiara Ferragni 3/6
    Lauren & Jeff Bezos
  • Chiara Ferragni 4/6
    Carla Bruni
  • Chiara Ferragni 5/6
    Jodie Turner-Smith
  • Chiara Ferragni 6/6
    Chiara Ferragni

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Federn, Spitze & pure Übertreibung

Die Kollektion war ein einziger Schiaparelli-Rausch: Überdimensionale Federn, transparente Stoffe, viel Spitze und Silhouetten, die bewusst zwischen Fetisch, Couture und Surrealismus pendelten. Roseberry spielte erneut mit Körper und Illusion: Haut wurde enthüllt, verhüllt, verzerrt.

Georges Hobeika

Georges Hobeika

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Nach dem maximalistischen Auftakt von Schiaparelli brachte Georges Hobeika am ersten Couture-Tag eine wohltuende Portion Eleganz und handwerkliche Feinheit auf den Laufsteg. Die Kollektion setzte ganz auf filigrane Couture: Transparente Stoffe, feinste Stickereien und perfekt modellierte Silhouetten dominierten die Looks. 

Besonders auffällig war die edle Farbwelt: Tiefes Burgunderrot, Rosé-Töne und schimmernde Stickereien verliehen den Kleidern eine luxuriöse Aura. Einige der figurbetonten Bustier-Kleider waren mit so aufwendigen Perlen- und Kristallmustern verziert, dass sie wie bewegliche Schmuckstücke wirkten.

Christian Dior

Mit größter Spannung wurde die erste Haute-Couture-Kollektion von Jonathan Anderson für Christian Dior erwartet – und der neue Kreativchef nutzte diese Bühne für einen selbstbewussten, frischen Neustart. Statt nostalgischer Dior-Romantik setzte Anderson auf moderne Skulptur und Textur. Auffällig waren vor allem die ballonartigen Silhouetten, die Kleider wie schwebende Objekte wirken ließen – voluminös, aber überraschend leicht. 

Dior

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Ein starkes visuelles Leitmotiv war die Farbe Orange – kraftvoll, sonnig und absolut untypisch für klassische Couture. In Kombination mit floralen Details und fein ausgearbeiteten Oberflächen entstand ein spannender Kontrast zwischen Härte und Zartheit.

Blütenmotive wurden nicht süß interpretiert, sondern als grafische, fast architektonische Elemente eingesetzt – mal appliziert, mal in Stoffe eingewebt oder als XXL-Ohrringe hervorgehoben.

Stars bei Dior

  • Beatrice Borromeo 1/4
    Anya Taylor-Joy
  • Beatrice Borromeo 2/4
    Karlie Kloss
  • Beatrice Borromeo 3/4
    Parker Posey
  • Beatrice Borromeo 4/4
    Beatrice Borromeo

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Mit seiner ersten Haute Couture Kollektion zeigte Jonathan Anderson keinen Blick zurück, sondern einen klaren Schritt nach vorne. Seine Couture war experimentell, verspielt und handwerklich hochpräzise. Nach dem ersten Auftritt steht fest: Diese neue Dior-Ära wird aufregend anders!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden