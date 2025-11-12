Mit KI-Hilfe zu Lotto-Millionen? Mathe-Professor klärt auf

Kann ChatGPT Lottozahlen vorhersagen? Zwei Fälle machen derzeit weltweit Schlagzeilen: Eine Frau aus Michigan gewann mit Hilfe der KI 100.000 Dollar, drei italienische Mathematik-Studenten aus Lecce 43.000 Euro.

Sie alle ließen sich von einer Künstlichen Intelligenz Tipps für die nächste Ziehung geben – und trafen gleich mehrere Richtige.

Doch wie viel System steckt dahinter? BILD fragte den Top-Mathematiker Christian Hesse von der Universität Stuttgart – und bekam eine klare Antwort.

„Selbst die beste KI kann nicht alles“

Hesse hält wenig von der Idee, mit ChatGPT oder anderen KI-Tools den nächsten Jackpot zu knacken:

„Es ist definitiv nicht möglich, sich mit einer KI die Lotto- oder Eurojackpot-Zahlen der nächsten Ziehungen vorhersagen zu lassen“, sagt er. „Diese Zahlen unterliegen dem reinen Zufallsprinzip – und darauf achten die Lotto-Gesellschaften penibel.“

Wenn also jemand mit KI-Empfehlungen tatsächlich gewinnt, sei das „reines Glück“ – und keine Methode. „Nur dauerhafte Erfolge wären mit Glück nicht mehr zu erklären. Doch die gab es bisher nirgends“, so der Statistik-Professor.

Ein berühmtes Beispiel nennt Hesse aus dem Jahr 1998: Damals standen die Lottozahlen 19, 27, 29, 31, 38, 44 kurz vor der Ziehung in einem Horoskop – und prompt gab es 54 Sechser.

„Auch das war kein Beweis für Wahrsagerei, sondern ein reiner Zufallstreffer.“

Wie KI trotzdem beim Lotto helfen kann

Ganz nutzlos ist Künstliche Intelligenz beim Lottospielen dennoch nicht – wenn man sie mit System einsetzt.

Hesse empfiehlt, mit Hilfe einer KI sogenannte Hochquoten-Strategien zu entwickeln. Dabei geht es nicht darum, mehr Treffer zu landen, sondern darum, Gewinne nicht teilen zu müssen.

„Man kann die KI so programmieren, dass sie bewusst unpopuläre Tippmuster meidet“, erklärt der Mathematiker.

Beliebte Reihen wie 1–2–3–4–5–6 oder Geburtstagsdaten seien gefährlich, weil sie von Tausenden Spielern gleichzeitig getippt werden.

Das Ziel: ungewöhnliche, aber zufällige Kombinationen, die andere Spieler meiden – und die im Gewinnfall größere Einzelgewinne ermöglichen.

Christian Hesses KI-Vorlage für Lotto 6 aus 49

Für alle, die ChatGPT & Co. sinnvoll nutzen wollen, hat der Stuttgarter Mathematiker sogar einen konkreten Prompt entwickelt:

„Ich möchte Lotto 6 aus 49 spielen. Nenne mir 6 Tipps nach folgenden Kriterien:“

Keine Muster (Diagonalen, Blöcke, Reihen, Geburtstagszahlen)

Zahlen mit einer Summe über 164

Keine besonders beliebten oder besonders seltenen Zahlen

Verteilte, randnahe Zahlen (z. B. 8, 14, 28, 32, 39, 49)

So generiert eine KI „intelligente Zufälle“ – keine Wahrsagerei, aber ein cleveres System, um Gewinne nicht teilen zu müssen.

Fazit

Dass KI Lottozahlen voraussagen kann, ist und bleibt ein Mythos.

Doch wer sie geschickt nutzt, kann immerhin die Wahrscheinlichkeit auf einen höheren Einzelgewinn verbessern.

Hesse warnt jedoch mit einem Augenzwinkern: „Wählen Sie auf keinen Fall genau diese Beispielzahlen – sonst werden sie dank BILD bald zu den beliebtesten Tipps im ganzen Land.“