Zum 2. Durchgang: Feller mit Top-Position am Ganslern
© GEPA

Kitzbühel Slalom

Zum 2. Durchgang: Feller mit Top-Position am Ganslern

25.01.26, 11:22
Teilen

Manuel Feller positioniert sich im Heimrennen am Ganslern als Vierter ideal für den 2. Durchgang, mit nur 0,48 Sekunden Rückstand auf den Führenden Schweizer Loic Meillard (50:97).

Der Schwede Eduard Hallberg (+0:35) und der Norweger Henrik Kristoffersen (+0:47) schummelten sich noch zwischen die beiden. Auch Johannes Strolz (+1:16) ist nicht allzu weit entfernt.

 

 

Marco Schwarz (+1:64), Fabio Gstrein (+1:93), Joshua Sturm (+2:09), Dominik Raschner (+2:28) und Michael Matt (+2:40) sind erneut fernab der Top-Plätze. Simon Rueland und Adrian Pertl scheideten aus.

++Der 2. Durchgang vom Slalom am Ganslern ab 13:30 Uhr im OE24-Liveticker!++

Mehr in Kürze...

