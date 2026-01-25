Zum 2. Durchgang: Feller mit Top-Position am Ganslern

Manuel Feller positioniert sich im Heimrennen am Ganslern als Vierter ideal für den 2. Durchgang, mit nur 0,48 Sekunden Rückstand auf den Führenden Schweizer Loic Meillard (50:97).
Der Schwede Eduard Hallberg (+0:35) und der Norweger Henrik Kristoffersen (+0:47) schummelten sich noch zwischen die beiden. Auch Johannes Strolz (+1:16) ist nicht allzu weit entfernt.
Marco Schwarz (+1:64), Fabio Gstrein (+1:93), Joshua Sturm (+2:09), Dominik Raschner (+2:28) und Michael Matt (+2:40) sind erneut fernab der Top-Plätze. Simon Rueland und Adrian Pertl scheideten aus.
Der 2. Durchgang vom Slalom am Ganslern ab 13:30 Uhr
