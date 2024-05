× Cheesecake-Rezepte: Amerikanische Dessertträume

Jeder Gabelbissen ein Träumchen: Amerikas Tortenliebling besticht mit seinem Duo aus krümeligem Boden und cremiger Masse. Wir verraten drei abwechslungsreiche Rezepte mit Beeren, Zitrone und Schokolade.

Cheesecake mit Beerensauce

Zutaten für 1 Form (24 cm)

Für den Boden:

200 g Kekse, 100 g Butter, 1 EL brauner Zucker

Für den Belag und Sauce:

800 g Frischkäse, 250 g Sauerrahm, 30 g Speisestärke, 120 g Zucker, 4 Eier, 1 Prise Salz, Mark von 1 Vanilleschote, Abrieb und Saft von 1/2 unbehandelte Zitrone, 400 g gemischte Beeren, 2 EL Staubzucker

Zubereitung * LEICHT * 1 h 40 MIN + 12 h ziehen lassen

1. Den Ofen auf 160°C Heißluft vorheizen. Für den Boden die Kekse im Blitzhacker fein zerkrümeln. Die Butter zerlassen und mit dem Zucker unter die Brösel mischen. Die Keksmasse in die Springform geben und auf dem Boden gleichmäßig flach drücken. Im Kühlschrank kalt stellen.

2. Für den Belag Frischkäse, Sauerrahm, Speisestärke, Zucker, Eier, Salz, Vanillemark und Zitronenabrieb mit einem Schneebesen verrühren. Die Masse auf den Keksboden geben und glatt streichen. Die Form mit Alufolie abdecken und ein paar Löcher hineinstechen.

3. Den Kuchen 50-60 Minuten im vorgeheizten Backofen backen. Aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. Über Nacht im Kühlschrank vollständig auskühlen lassen.

4. Die Beeren verlesen, falls nötig abbrausen, trocken tupfen und putzen. Etwa 2 Hand voll zum Belegen aufbewahren, den Rest mit dem Zitronensaft und Staubzucker pürieren und durch ein feines Sieb streichen. Den Cheesecake aus der Form nehmen und mit den Beeren belegen. Die Sauce dazu servieren.

Zitronenmousse-Cheesecake

Zutaten für 1 Torte (24 cm)

Für den Boden:

150 g Butterkekse, 75 g geschälte und gemahlene Mandeln, 100 g flüssige Butter

Für die Creme:

8 Blatt Gelatine, 200 g Frischkäse, 100 g Lemon Curd aus dem Glas, 400 g Topfen, 150 g Staubzucker, 1 EL Vanillezucker, 400 ml Obers

Außerdem:

Zitronenscheiben zum Garnieren, Himbeeren in Zucker gewälzt zum Garnieren, Minzblättchen

Zubereitung * LEICHT * 35 MIN + 4 h Kühlen

1. Die Springform am Boden mit Backpapier auslegen. Die Kekse fein zerkleinern, die Mandeln und die Butter untermengen und die Masse gleichmäßig auf dem Springformboden glatt drücken. In den Kühlschrank stellen.

2. Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Den Frischkäse mit Lemon Curd, Topfen, Staubzucker und Vanillezucker cremig rühren. Die Gelatine tropfnass in einen kleinen Topf geben und bei mittlerer Hitze auflösen.

3. Von der Hitze nehmen, 2-3 EL der Creme einrühren, dann alles unter die übrige Creme mischen. Das Obers steif schlagen und unterziehen. Die Masse auf den Keksboden füllen und glatt streichen. Mindestens 4 Stunden kalt stellen.

4. Vor dem Servieren behutsam aus der Form lösen und mit Zitronenscheiben, gezuckerten Himbeeren und Minze garnieren.

Schokoladen-Cheesecake mit Karamell und Mandeln

Zutaten für 1 Form (24 cm)

Für den Boden:

200 g Kekse, 100 g flüssige Butter

Für den Rand:

100 g Schokoladenkekse, 50 g flüssige Butter

Für den Belag:

150 g weiße Kuvertüre, 750 g Frischkäse, 250 g Sauerrahm, 100 g Zucker, 2 EL Vanillezucker, 4 Eier, 2 EL Speisestärke

Für das Topping:

100 g ungesalzene Butter, 75 g brauner Zucker, 150 g Zucker, 75 g heller Karamellsirup, 120 ml Obers, 1 Prise Salz, 75 g Mandelkerne

Zubereitung * mittel * 1 h 40 MIN + 2 h Kühlen

1. Eine Springform (ca. 24 cm Ø) mit Backpapier auslegen. Für den Boden die Kekse fein zerbröseln, mit der Butter vermengen und auf dem Boden der Springform verteilen und andrücken. In den Kühlschrank stellen und fest werden lassen. Für den Rand die Schokoladenkekse fein zerbröseln, mit der Butter vermengen, aus der Masse einen Rand formen, in der Form andrücken und im Kühlschrank fest werden lassen.

2. Den Ofen auf 160°C Heißluft vorheizen. Für den Belag die Schokolade hacken und über einem heißen Wasserbad schmelzen. Von der Hitze nehmen. Den Frischkäse mit Sauerrahm, Zucker, Vanillezucker, Eiern und Speisestärke glatt rühren.

3. Die Schokolade unterrühren und die Masse in die Backform füllen. Im Ofen ca. 40 Minuten backen. Den Ofen ausschalten und weitere ca. 30 Minuten ziehen lassen. Anschließend aus dem Ofen nehmen und etwas auskühlen lassen.

4. Für die Sauce die Butter mit dem braunen Zucker, der Hälfte des Zuckers, dem Sirup und dem Obers in einen Topf geben. Unter Rühren aufkochen und etwa 10 Minuten zu einer cremigen Karamellsauce einköcheln lassen. Von der Hitze nehmen, mit einer Prise Salz verfeinern und auskühlen lassen.

5. Den Kuchen aus der Form lösen und auf einem Kuchengitter ganz auskühlen lassen. Die Mandeln grob hacken. In einer Kasserolle den übrigen Zucker mit 1 EL Wasser erhitzen und goldgelb karamellisieren lassen.

6. Mandeln untermischen, karamellisieren und die Mischung auf ein Stück Backpapier gießen. Den Cheesecake mit der Karamellsauce übergießen. Die karamellisierten Mandeln zerkleinern, den Kuchen damit bestreuen, in Stücke schneiden und servieren.

Bon Appétit!