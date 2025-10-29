Tennis-Sensation Tagger (17) knackt Top 200

Wetten, dass auch Tennis-Gigant Jannik Sinner den Siegeszug von Lilli Tagger (17) verfolgt? Schließlich hat die Osttirolerin denselben Manager wie der Weltranglisten-Zweite aus Südtirol. Mit dem Viertelfinal-Einzug in China knackte Tagger am Mittwoch erstmals die Top-200-Schallmauer.

Die 17-jährige French-Open-Juniorensiegerin setzte sich am Mittwoch bei den Jiangxi Open in Jiujiang gegen die im Ranking als 89. deutlich besser platzierte Italienerin Elisabetta Cocciaretto nach 99 Minuten mit 6:4, 6:2 durch.

Mit dem ersten Sieg gegen eine Top-100-Spielerin steht Tagger sensationell im Viertelfinale des WTA250-Turniers. Und das bei ihrem ersten Auftritt auf dieser Ebene! Damit verbessert sie sich im virtuellen WTA-Ranking von aktuell Nr. 235 auf Nr. 198. Vor ihr liegen noch Julia Grabher (WTA-91) und Sinja Kraus (WTA-126), die Tagger heuer bei W75-Turnieren in Amstetten und Wien im Finale besiegt hat.

Nächste Gegnerin in Jiujiang ist die Deutsche Tamara Korpatsch (WTA-159). Das bisher einzige Duell der beiden entschied Tagger Anfang August auf Sand im Viertelfinale des ITF-Turniers in Amstetten mit 6:2,6:0 für sich. Besiegt Tagger auch die 30-Jährige, würde sie unter die Top 170 einziehen. Theoretisch könnte es für sie diese Woche bis in die Top 135 gehen.

Wien-Sieger Jannik Sinner ist ein "riesiger Fan" von Lilli Tagger

Wo führt Taggers Lauf heuer noch hin? Zu Jahresbeginn war Österreichs größtes Tennistalent noch WTA-Nummer 780 - allerdings spielte sie damals noch auf Junioren-Level, wo sie bei den French Open in Paris als Ungesetzte den Titel holte, und das ohne Satzverlust. Nach dem Viertelfinal-Einzug in Wimbledon stieg Tagger ganz bei den "Großen" ein und ist auf dem besten Weg, auch dort durchzustarten. Trainiert wird Tagger von der früheren Top-Spielerin Francesca Schiavone, mit Alex Vittur hält ihr ein Top-Manager den Rücken frei. Der Italiener hat in den vergangenen Jahren Jannik Sinner in die Weltspitze geführt.

Auf seinem Sieg in der Wiener Stadthalle hatte sich Sinner als "Riesenfan von Lilli Tagger" geoutet: "Sie trainiert sehr gut und hat das Talent, um an die Weltspitze zu kommen, ich bin sicher, dass sie dort hinkommt." Was Sinner am meisten an seiner "Stallkollegin" beeindruckt: "Sie redet nicht viel, sie geht einfach auf den Platz und spielt." Und gewinnt immer öfter!